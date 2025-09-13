„Gallier“ jubeln erneut: HBW macht’s ganz souverän

In der Anfangsphase sahen die Zuschauer in der Lübecker Hansehalle eine ausgeglichene Partie, in der der VfL Lübeck-Schwartau zunächst vorlegte und die „Gallier“ nachzogen, nach Sascha Pfattheichers Konter zum 2:3 bei einer 4:6-Unterzahl, war es an den Hausherren die Balinger Führungen auszugleichen. So jedenfalls verhielt es sich bis zu Janik Schraders 5:5 in der siebten Minute.

Nach dem 5:5 zieht der HBW davon Dann legte das Team von Trainer Matti Flohr einen kleinen Zwischenspurt hin – die Deckung des HBW bekam nun einen immer besseren Zugriff, der Rückzug stimmte und in der Offensive agierten die Gäste nahezu fehlerfrei. An Ideen den Schwartauer Riegel zu knacken mangelte es bei den Schwaben nicht – dennoch war die Option Pfattheicher eine gerne gewählte und vor allen Dingen sichere Bank. Mit zwei Treffern in Serie bescherte zunächst aber Merlin Fuß den Gästen einen 7:5-Vorsprung (10.) und auf den 6:7-Anschluss von Einar Nickelsen antworteten die „Gallier“ mit Toren der Außen Pfattheicher und Tim Ruggiero-Matthes – in der Abwehr luchste er den Gastgebern gleich zwei Bälle ab – sowie Kreisläufer Stefan Bauer.

Sieben Tore Vorsprung

Der HBW gab nun klar den Ton an und Lübeck-Schwartau musste gegen die aufmerksame und robuste HBW-Abwehrreihe hart um jedes Tor kämpfen. Mex Raguse traf zum 11:7 und in Unterzahl – Ruggiero-Matthes saß zwei Minuten draußen – erhöhte Pfattheicher auf 13:8, Georg Pöhle legte das 14:8, ehe Pfattheicher von der Siebenmetermarke mit seinem siebten Einschlag den Vorsprung der Gäste auf sieben Treffer Differenz empor schraubte (15:8/22.). Zur Pause hieß es 19:13 für den HBW.

„Gallier“ spielen seriös weiter

War der HBW im ersten Auswärtsspiel der Saison beim VfL Potsdam nach einer Fünf-Tore-Führung noch eingebrochen, sollte das Flohr-Team dem VfL diesen Gefallen nicht machen. Der HBW spielte seriös weiter, Ruggiero-Matthes setzte in Überzahl das 23:15 (36.) und erhöhte den Vorsprung damit auf acht Treffer. Zwar verteidigten die Gäste im zweiten Abschnitt nicht mehr so konsequent wie noch im ersten Abschnitt, doch sie hielten Lübeck-Schwartau meist um mindestens sechs Tore auf Distanz. Als Jan-Eric Speckmann zum 30:34 für die Gastgeber traf, war die Partie bereits gelaufen. Fuß und Bauer sorgten schließlich für ein 36:30 und somit wieder für ein +6 der „Gallier“.

Statistik

VfL Lübeck-Schwartau: Dreyer, Conrad; Holzhacker (3/2), Houmøller (2), Hagedorn (1), Schramm, Ciudad Benitez, Schrader (5), Hartwig, Längst, Juhl Refsgaard, Heinemann (1), Nickelsen (5), Speckmann (8/2), Emdorf (3), Cohen (2).

HBW Balingen-Weilstetten: Kornecki, Bierfreund; Ruggiero-Matthes (7), Raguse (3), Grupe (1), Strobel, Fuß (3), Grüner, Wente, Fügel, Heinzelmann (3), Pfattheicher (10/3), Dayan (4), Leimeter, Pöhle (2), Bauer (3).