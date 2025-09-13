„Gallier“ jubeln erneut: HBW macht’s ganz souverän

Mit einem 36:30 beim VfL Lübeck-Schwartau hat Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten am Samstag seine zweiten Sieg in Serie gefeiert.
In der Anfangsphase sahen die Zuschauer in der Lübecker Hansehalle eine ausgeglichene Partie, in der der VfL Lübeck-Schwartau zunächst vorlegte und die „Gallier“ nachzogen, nach Sascha Pfattheichers Konter zum 2:3 bei einer 4:6-Unterzahl, war es an den Hausherren die Balinger Führungen auszugleichen. So jedenfalls verhielt es sich bis zu Janik Schraders 5:5 in der siebten Minute.