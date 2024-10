„Gallier“ auf Platz zwei: HBW knackt Stählerwiese

1 Jerome Müller (am Ball) war der überragende Schütze beim HBW – er netzte neunmal ein. Foto: Eibner-Pressefoto/René Weiss

Der HBW Balingen-Weilstetten steigert sich im Duell mit Zweitliga-Aufsteiger Ferndorf in der zweiten Halbzeit und bewahrt in der Crunchtime einen kühlen Kopf.









Link kopiert



Es war die erwartet zähe Nummer für den Erstliga-Absteiger in der Stählerwiese, ehe der 26:24 (12:14)-Erfolg des Teams von Trainer Matthias Flohr perfekt war. Entscheidend war, dass sich die „Gallier“ im zweiten Abschnitt in Abwehr und Angriff steigerten und in Mateusz Kornecki einen starken Torhüter zwischen den Pfosten hatte. Der TuS Ferndorf verteidigte vor rund 1300 Zuschauern leidenschaftlich, hatte in Keeper Can Adanir einen starken Rückhalt und spielte seine Angriffe geduldig aus. Ärgerlich für den HBW, dass sich Csaba Leimeter schon in der neunten Minute eine Rote Karte einhandelte. Die Gäste hatten gerade durch Tim Matthes zum 3:3 ausgeglichen, als Leimeter bei einer Abwehraktion TuS Spielmacher Janko im Gesicht erwischte.