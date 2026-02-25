„Gallier“ auf Kurs: Die Abwehr als Prunkstück

Der HBW Balingen-Weilstetten holt beim TuS N-Lübbecke mit einem 27:25-Erfolg zwei ganz wichtige Punkte im Aufstiegskampf.
Nach dem 36:25-Kantersieg in der heimischen Mey-Generalbau-Arena am vergangenen Freitag stand für die Handballer des HBW Balingen-Weilstetten am Mittwochabend das Auswärtsspiel beim TuS N-Lübbecke auf dem Programm. Die Anfahrt in die knapp 600 Kilometer entfernte Merkur Arena bereitete den Gästen dann doch größere Probleme, als gedacht. Die Hausherren gaben von Beginn den Ton an und stellten schnell auf 3:0. Erst in der achten Spielminute brachte Sascha Pfattheicher die „Gallier“ auf die Anzeigetafel (3:1).