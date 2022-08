Brand in Gaststätte hatte technische Ursache

Galerie zur Mühle in Grüntal

Schon von außen ist zu erkennen, dass das Feuer große Verwüstungen angerichtet hat (Archivbild).

Nach dem verheerenden Feuer in der Grüntaler Gaststätte Galerie zur Mühle hat die Polizei nun die Brandursache ermittelt.















Freudenstadt-Grüntal - Der verheerende Brand in der Gaststätte Galerie zur Mühle in Grüntal hatte eine technische Ursache. Das hat laut Angaben der Polizei das beauftragte Gutachten ergeben. Weitere Details will die Polizei nicht nennen, da die Ermittlungen noch laufen. Eine Brandstiftung könne damit aber ausgeschlossen werden.

Feuer brach in Wohnung aus

Das Feuer war am vergangenen Montag in einer Wohnung in dem denkmalgeschützen Gebäude ausgebrochen. Die herbeigeeilte Feuerwehr konnte den Brand zwar zunächst schnell unter Kontrolle bringen, bei den Nachlöscharbeiten wurde das Feuer durch einen aufziehenden Sturm aber erneut angefacht, wodurch sich ein Vollbrand im zweiten Stock und im Dachstuhl entwickelte.

Schaden in Millionenhöhe

Die Feuerwehr war bis zum Mittag des darauffolgenden Tages im Einsatz. Das Feuer richtete im Gebäude schwere Schäden an. Stadtbrandmeister Florian Möhrle berichtete von eingestürzten Decken und Treppen. Ein Statiker erklärte das Gebäude später für einsturzgefährdet.

Der Schaden könnte ersten Schätzungen der Polizei zufolge höher als eine Million Euro sein. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Zwei Bewohner mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, konnten aber noch am selben Tag entlassen werden.