Galerie und Kunstschule in einem: Was Nina Wesely mit Prisma in Königsfeld anders machen will

Kunstschule und Galerie in einem – mit Prisma erfüllt Nina Wesely sich in Königsfeld einen Traum. Sie verrät, wie es dazu kam und wieso sie das Konzept für zukunftsweisend hält.
Ein lebendiger Raum für Kunst, Begegnung und Austausch – das möchten Nina und Johann Wesely sowie Thomas Dienstberger in Königsfeld schaffen. Und zwar nicht an irgendeinem Ort, sondern dort, wo Kunst bereits seit vielen Jahren eine große Rolle spielt: in der Gartenstraße, wo jüngst die Galerie K3, zuvor der Kunstraum des Vereins Kunstkultur untergebracht war.