Galerie K3 in Königsfeld: Imposante Bauten, filigraner Schmuck – wo liegen die „Schnittmengen“?

Was verbindet „Industrielandschaften“ und Schmuck? Das zeigt die neue Ausstellung „Schnittmengen“ in der Königsfelder Galerie K3. Zu sehen sind Werke von Ursel und Albrecht A. Bopp.
Geometrische Formen in Grau-, Rot- und Blautönen fügen sich zu Dächern, Fenstern, Wänden zusammen – durchdacht, streng geplant und nach einem genauen System bilden die Gebäude „Industrielandschaften“. So nennt Albert A. Bopp das, was auf seinen Gemälden abgebildet ist. Schon jetzt, kurz vor der Vernissage, schmückt eine Vielzahl seiner Werke die Wände der Galerie K3 in Königsfeld.