Galerie K3 in Königsfeld: Gabi Streile malt die unbändige Macht der Natur

1 Galerist Alexander Höllwarth und Künstlerin Gabi Streile mit dem Titelmotiv der Ausstellung „Flora“, die ab Freitag in der Galerie K3 in Königsfeld zu sehen ist Foto: Helen Moser

„Ich möchte der Natur ihre Gewalt lassen“, sagt Gabi Streile. Die Künstlerin bringt die unbändige Macht der Natur auf die Leinwand – wie das aussieht, können Interessierte nun in der Galerie K3 in Königsfeld sehen. Dort läuft bald ihre Ausstellung „Flora“.









Link kopiert



Wer in den kommenden Wochen die Königsfelder Galerie K3 in der Gartenstraße betritt, der fühlt sich in einen wilden Garten versetzt: Großformatige Leinwände dominieren die Wände. Darauf abgebildet sind Blumen aller Art – denn hier ist der Name Programm: Unter dem Titel „Flora“ präsentiert Künstlerin Gabi Streile in der Galerie K3 ab Freitag, 13. September, vor allem Bilder von Blumensträußen, die sie mit Acryl auf Leinwand gebannt hat.