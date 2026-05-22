Galerie in Lörrach: Neue Kunst-Messe öffnet ihre Türen

Dieter Korb präsentiert in den kommenden vier Wochen auf mehr als 1000 Quadratmetern viele Einzelwerke und Galeristen.

Der Künstler und Galerist Dieter Korb wird heute, Samstag, 23. Mai, 14 Uhr, in der Basler Straße 155 die Kunstausstellung „arte Lörrach“ eröffnen. Gleich gegenüber des Café Pape hat er auf mehr als 1000 Quadratmetern eine Präsentationsfläche für etwa 40 Künstler geschaffen. Neben zahlreichen Einzelwerken stellen dort auch drei Galeristen ihre Werke aus, zu denen auch Korb selbst gehört.

Der Eintritt zur ersten „arte Lörrach“ ist frei. Dem Galeristen ist es wichtig, Kunst für alle zugänglich zu machen, betont er im Gespräch. „Bei einigen kann dadurch vielleicht sogar erst das Interesse an der Kunst geweckt werden“, so seine Hoffnung. Davon abgesehen sollen Kaufinteressenten für einen Rundgang nicht auch noch bezahlen müssen. Denn die meisten der Gemälde, Fotografien und Skulpturen in der Ausstellung können käuflich erworben werden, wobei sich die Preise zwischen dem unteren dreistelligen und mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

Ausstellung soll dauerhaft etabliert werden

Korb ist in der Künstlerbranche gut vernetzt und hat schon viele Pop-Up-Galerien eröffnet. Im Gegensatz dazu soll die „arte lörrach“ keine einmalige Veranstaltung werden. Korb würde sie gerne im Ein- oder Zwei-Jahresrhythmus wiederholen. Bereits seit zwei Jahren plant er an diesem Format, das zunächst im Rahmen der Regio-Messe stattfinden sollte.

Überwiegend sind es Maler, die bei der „arte lörrach“ ihre Werke präsentieren, hinzu kommen drei Fotografen und drei Bildhauer sowie mit Wolfgang Kohn ein digitaler Künstler, der am Computer Fraktale entwirft. Auch einige Newcomer hat der Galerist mit aufgenommen. Bei der Auswahl achtet er auf die Maltechnik, einen erkennbaren künstlerischen Hintergrund sowie Motive und Aussagen, die für ein gewisses Potenzial sprechen, wie er sagt. Nicht wenige Interessenten kamen diesmal aus Platzgründen nicht zum Zug.

Blick in die Ausstellung Foto: Dieter Korb

Korb selbst wendet bei seinen abstrakten Werken eine aufwendige Spachtel- und Rakeltechnik mit bis zu 30 Schichten an, die ihm schon Vergleiche mit Gerhard Richter eingebracht hat, wie er amüsiert, aber auch ein wenig stolz bemerkt. Das Künstlerische spielte für ihn schon während seiner Berufsjahre bei der KBC eine wichtige Rolle. Die Stoffdruckerei hatte die nicht immer ganz leichte Aufgabe, die Entwürfe der Modedesigner aus ganz Europa umzusetzen.

An den Wochenenden gibt es Action Painting

Besondere Aktionen, wie beispielsweise Action Painting, plant der Galerist während der kommenden vier Wochen immer an den Wochenenden. Auch einen Künstler und Geschichtenerzähler auf der Walz konnte er für spezielle Auftritte gewinnen.

Darüber hinaus sind Künstlergespräche geplant, etwa mit Wolfgang Kohn, der über die Entstehung seiner Fraktal-Bilder sprechen wird, oder mit dem Bildhauer Konrad Winzer aus dem Kandertal.

Die „arte Lörrach“, Basler Straße 155, kann nun vier Wochen lang, bis zum Sonntag, 21. Juni, besichtigt werden. Geöffnet hat die Ausstellung in diesem Zeitraum immer von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 12 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.