Galerie in Lörrach: Neue Kunst-Messe öffnet ihre Türen

Dieter Korb präsentiert in den kommenden vier Wochen auf mehr als 1000 Quadratmetern viele Einzelwerke und Galeristen.
Der Künstler und Galerist Dieter Korb wird heute, Samstag, 23. Mai, 14 Uhr, in der Basler Straße 155 die Kunstausstellung „arte Lörrach“ eröffnen. Gleich gegenüber des Café Pape hat er auf mehr als 1000 Quadratmetern eine Präsentationsfläche für etwa 40 Künstler geschaffen. Neben zahlreichen Einzelwerken stellen dort auch drei Galeristen ihre Werke aus, zu denen auch Korb selbst gehört.