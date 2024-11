1 Der Adventszauber in der Galerie im Altbau. Foto: Veranstalter

Weihnachtliche Kunst und Kunsthandwerk sowie ein Kulturprogramm sind beim Adventszauber in der Galerie Aldingen zu sehen.









Am Freitag, 22. November, öffnet der Adventszauber in der Galerie im Altbau in Aldingen. In den festlich geschmückten Räumen zeigen Künstler und Kunsthandwerker aus der ganzen Region eine große Vielfalt an weihnachtlicher Deko und Geschenken aus unterschiedlichen Materialien.