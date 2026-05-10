Gala zum Schlosspokalturnen: TV Inzlingen zeigt den Zauber des Turnens im Comic-Gewand

Bei der Gala zum Auftakt des Schlosspokalturnens in Inzlingen zeigen die kleinen und größeren Mitglieder des Inzlinger Turnvereins ihr Können zum Motto „Comic-Fieber“.

Mehr als 150 Sportler verwandelten am Samstag die Bühne der Erstelhalle in eine Zeichentrick-Welt. Unter dem Motto „TVI im Comic-Fieber“ zeigten die Abteilungen und die Gastgruppe des Sportvereins, was die Übungsleiter und Nachwuchssportler leisten können. Das Ergebnis: Ein abwechslungsreiches Programm mit Komik und Ästhetik in der erneut bis auf den letzten Platz gefüllten Halle.

Die Vorschulturner unter der Leitung von Daniela Schmidt und Katrin Meier haben den Abend eröffnet. Mit weißen Hosen und Mützen sowie in blauen TVI-Shirts stürmten viele kleine Schlümpfe die Halle, gejagt vom bösen Zauberer Gargamel. Beeindruckende 40 Mitglieder weist die Teen-Dance-Gruppe des Sportvereins auf. 30 davon standen mit ihren Trainerinnen Katrin Telahr und Leonie Zens auf der Bühne und zeigten flotte Rhythmen und Choreografien.

Die Magie des Turnens

Die „Zauberlehrlinge“, angelehnt an Goethe und Disney, vermittelten den Zauber des Turnens. Bunt gekleidet zeigten die „kleinen Turner“ von Elias, Levi und Mathis Rüsch sowie Bernd Isele, was sie am Reck und anderen Geräten beherrschen. Anschließend ging es ins Training der „Ninja Turtles“ – vorgeführt von den 35 Mädchen der „kleinen Turnerinnen“.

Die Moderatorinnen Cindy Reinger und Alicia Isele mussten zwei Mal tief durchatmen, um alle Übungsleiterinnen zu nennen: „Wir haben so viele Mädchen, dass wir so viele Trainerinnen brauchen.“ Kim Hugenschmidt, Elena Merstetter, Johanna Sing, Lilli und Zoe Saner sowie Greta Sperling hatten ebenfalls gute Vorarbeit geleistet und einen runden Abschluss für die erste Programm-Hälfte gestaltet.

Die „Zauberlehrlinge“, angelehnt an Goethe und Disney, vermittelten den Zauber des Turnens Foto: Rolf Rombach

Ob Figuren auf der schrägen Bank oder beim gemeinsamen Stocktanz, die kleinen Schildkröten schlugen sich wacker. Fasziniert drängten sich die jüngeren Kinder an die Bühne, die filmenden Eltern mussten dahinter Platz nehmen.

Spaß in Weiß und Blau, die kleinen Schlümpfe können den bösen Zauberer Gargamel am Ende fesseln. Foto: Rolf Rombach

Nach der Pause zeigten die älteren Turner, wozu sie vor allem am Boden fähig sind. In der Welt von Asterix und Obelix präsentierten sich die Sportler von Samuel Rüsch, ehe die Turnerinnen von Cindy Reinger und Alicia Isele dem Turnzauber auf dem „Blocksberg“ Einblick gewährten.

Flickflacks und Salti

Auch ohne Hexenbesen „flogen“ die jungen Damen über die Bühne und zeigten Flickflaks, gestreckte Salti und mehr. Die Leistungsturner, scherzhaft auch „Turnfanatiker“ genannt, weil sie zusätzlich in Istein trainieren, vereinten dann die beiden vorherigen Stücke und boten ein wildes „Comic House“ verschiedener Comic- und Turn-Figuren. Zum Abschluss zeigte rund die Hälfte der 40 Übungsleiter einen Gruppentanz, den die zweite Vorsitzende Cindy Reinger unter dem Motto „Lucky Luke“ einstudiert hatte. „Sie tanzen schneller als ihr Schatten“ war die Ankündigung und das Publikum war derart begeistert, dass eine Zugabe hermusste.

Beeindruckende Sprünge zeigten die TVI-Turnerinnen Foto: Rolf Rombach

„Es war ein Haufen Arbeit dahinter“, gestand der Vorsitzende Bernd Isele und dankte allen Beteiligten. Zu den 100 Vereinsmitgliedern gehörten auch 14 Mitglieder der Schlurbi Clique, die am Samstag die Gäste bewirteten. Zum Verschnaufen bot auch der Sonntag keine Gelegenheit: zehn Damenmannschaften nahmen am Schlosspokalturnen teil, ehe am Montag der Marathon mit dem Kindernachmittag ab 14 Uhr die Veranstaltung beendete.