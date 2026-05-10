Gala zum Schlosspokalturnen: TV Inzlingen zeigt den Zauber des Turnens im Comic-Gewand

Bei der Gala zum Auftakt des Schlosspokalturnens in Inzlingen zeigen die kleinen und größeren Mitglieder des Inzlinger Turnvereins ihr Können zum Motto „Comic-Fieber“.
Mehr als 150 Sportler verwandelten am Samstag die Bühne der Erstelhalle in eine Zeichentrick-Welt. Unter dem Motto „TVI im Comic-Fieber“ zeigten die Abteilungen und die Gastgruppe des Sportvereins, was die Übungsleiter und Nachwuchssportler leisten können. Das Ergebnis: Ein abwechslungsreiches Programm mit Komik und Ästhetik in der erneut bis auf den letzten Platz gefüllten Halle.