Gala-Konzert in Schwenningen

1 Das Gesangsduo Aline Frommer und Marc Winterhalder präsentierte sich beim Gala-Konzert in Schwenningen in Bestform. Foto: Wilfried Koch

Marc Winterhalter präsentierte seine Musikanten bei einem Gala-Konzert in Schwenningen.









Es war ein vierstündiges Fest für Freunde der Blasmusik: Nach dem Gründungskonzert am 19. Oktober in Engen setzte die neue Formation „Marc Winterhalder und seine Musikanten“ nun auch in der Heuberghalle Schwenningen mit ihrem Programm ein Ausrufezeichen.