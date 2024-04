1 Star-Geiger David Garrett hatte Spaß. Foto: Arne Hahn

In der ausverkauften Europa-Park Arena in Rust feierten 1200 Besucher die Verleihung eines der bedeutendsten Medienpreises Deutschlands. Davor nehmen sich die Stars auf dem Roten Teppich viel Zeit für ihre Fans. Welche Stars waren alle da?









Es war ein Starauflauf, wie ihn auch der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) nur selten erlebt: Am Wochenende wurden in der mit 1200 Gästen lange ausverkauften Europa-Park Arena die Radio Regenbogen Awards verliehen, die mittlerweile zu den wichtigsten Medienpreise in Deutschland gehören. Geboten wurde Preisträgern und Besuchern eine äußerst unterhaltsame Verleihungs-Gala samt glanzvoller Pre-Show und ausgelassener Aftershow-Party. Kein Wunder, dass sich etliche Laudatoren und Preisträger nach der Verleihung auch noch ins Partygetümmel stürzten.