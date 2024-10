Gala am ersten Tag der Chrysanthema: Lahrer Stadtkapelle zeigt sich in Spiellaune

Das Jahr 1909 war der Urknall der sinfonischen Blasmusik. Der britische Komponist Gustav Holst schrieb mit der „First Suite in Es for Military Band“ das erste dreisätzige sinfonische Werk, eigens für ein Blasorchester mit 17 Stimmen und der Möglichkeit, andere Stimmen zu ergänzen.

Bei der Gala intonierten nun 77 Musiker diese Komposition grandios. Vor allem der dritte Satz, „March“, war ein Versprechen, was die Chrysanthemengala zum 25. Geburtstag der Blumenschau alles bieten haben wird. In der gesamten Suite präsentierte das Ensemble alle Register an Farben: Holz, Blech und ein reichhaltiges Perkussionsensemble. Vor allem die Klangfarben von Holz und Metall wechselten immer wieder, ergänzten und verwoben sich zu einem sehr unterschiedlichen Klanggebilde. Es war die Perfektion aller Register im Zusammenspiel und die mitunter schnellen Wechsel, die ein ganz anderes Konzert versprachen. Was das Ensemble mit der „Suite from Hymn of the Highlands“ von Philipp Sparkle gleich danach auch prompt erfüllte.

Senja Dewes, die wieder moderierte, stellte die Stücke kurz vor. Die Hymne an das schottische Hochland beschreibt in drei Sätzen das Andross Castle, den Fluss Alladale und die Ortschaft Dundonell. Dabei galt es unter anderem, gefährliche, ungebändigte Stromschnellen musikalisch wiederzugeben. Hier gab es Brüche in den Harmonien, die das Ensemble bravourös inszenierte.

Shenandoah ist ein Folksong aus dem frühen 19. Jahrhundert, den unter anderem Harry Belafonte und Bob Dylan eingespielt haben. Omar Thomas hat die Melodie für Blasorchester arrangiert. Laut Dewes gehört die überwiegend sonnige Stimmung des Liedes genau nicht zu dem Arrangement, das die Stadtkapelle spielte. Da dominieren Wolken und Regen, auch wenn die Sonne versucht, immer wieder durch die dichten Wolken zu kommen. Mit wie wenigen Instrumenten und bei dem richtigen Arrangement das zu erreichen ist, zeigten die Musiker am Ende: Mit Fingerschnippen – und sehr aufmerksamen Zuhörern – setzte sich am Ende der Regen gegenüber der Musik durch und klang dann langsam aus. Chapeau!

Mit „The last Letter from Murdoch“ setzte Masanori Taruya“ dem Ersten Offizier der Titanic, William Murdoch, ein musikalisches Denkmal. Belegt ist, dass Murdoch beim Chaos des Untergangs am 14. April 1912 im eisigen Nordatlantik an der Steuerbordseite den Befehl „Frauen und Kinder zuerst“ nicht so streng beachtete – und damit viele Leben rettete. Das, was beim Untergang vorgegangen sein könnte, gab die Kapelle mit teilweise expressiven, mitunter sogar atonalen Elementen sehr gut wieder.

Etwas ganz Anderes war das Medley „80er Kult(tour) 2“, ein Gemenge aus Hits der Neuen Deutschen Welle von Nena, Bap („Verdamp lang her“) oder Peter Schillings „Major Tom“. Dazu passte die erste Zugabe, ein Medley aus Hits der britischen Band Coldplay. Ein harmonischer Abschluss war dann die zweite Zugabe, „Halleluja“ von Leonard Cohen.

Bemerkenswert war zum einen, mit wie viel Elan und Engagement Reed das Ensemble leitete. Unschwer zu erkennen war: Die Freude an der Gala zündete erst bei den Musikern und dann bei allen Zuschauern. Michael Moser, der Vorstand Musik bei der Stadtkapelle, bedankte sich vor den Zugaben bei den Besuchern. Nicht ganz unwichtig war da der Hinweis, dass das Ensemble aus Amateuren besteht, die Freude am Musizieren haben. Das macht die Freude, die alle an dieser höchst professionellen Gala gehabt haben, umso wertvoller.