2 Gelungene Premiere: Eine Augenweide für die Zuschauer bietet die Elite-Fohlen-Auktion. Foto: Maier

Alle Reitsportler und Sponsoren gaben sich im Festzelt auf der Reitanlage Brünz ein Stelldichein. Gemeinschaft und Feierlaune standen im Mittelpunkt des Gala-Abends, zu dem die Familie Brünz eingeladen hatte.

Waldachtal-Salzstetten - Das fünftägige Reitturnier würdigte Salzstettens Ortsvorsteher Friedrich Hassel als eine "außergewöhnlich große Veranstaltung für Salzstetten". Die Springprüfungen mit Verleihungen und einer Elite-Fohlen-Auktion standen unter dem Motto "Wir halten zusammen!".

Besonderen Dank sagte Hassel der Familie Brünz für die Ausrichtung des dritten Springturniers und des Brünz-Familienfestes für die Teilnehmer: "Ihr habt mit eurem Engagement mit voller Hingabe und Enthusiasmus jetzt ein weiteres Reitturnier ermöglicht." Er attestierte ihnen Herzblut: "Unter schwierigen Bedingungen habt ihr keine Kosten und Mühen gescheut. Ihr habt Großartiges geleistet und leistet es noch immer. Herzlichen Dank, lieber Andreas: Wir halten zusammen!"

Motto ist wichtig

Dieses Motto, das auf die Bewährungsprobe gestellt wurde, gewinne immer mehr an Bedeutung. Zur Erinnerung: Pandemiebedingt konnte Turnierleiter Andreas Brünz und sein Organisationsteam letztes Jahr ein "Late Entry" punktgenau mit den ersten Lockerungen unter Einhaltung der sportlichen Bedingungen, aber auch unter Wahrung der Corona-Regeln, ermöglichen. "Bereits daraus und unter Beteiligung Vieler entstand unser diesjähriges Motto."

Ein aktuelles Beispiel: Witterungsbedingungen mit Regen veränderten heuer die Parksituation und den Turnierablauf. Aus der Nachbarschaft wurden Möglichkeiten geschaffen, um der Situation Herr zu werden. Dankbar, so Hassel, seien der Veranstalter und die Ortschaft den Familien Eugen und Matthias Schmid und Hans-Peter Saile, die spontan Parkraum zur Verfügung stellten. Eine vorbildliche Geste. Die anfänglichen Witterungsverhältnisse und damit ein unerwarteter Verkehrsstau, die Parkplatzsituation und die Notstrom-Versorgung stellte das Organisationsteam vor ungeahnte Aufgaben. "Diese plötzlichen und unerwarteten Herausforderungen haben sie bestens gemeistert", lobte der Festredner. Von Vorteil sei es gewesen, dass viele im Organisationsteam aus dem Springsport stammen und wussten, was zu tun war.

Durch dieses nationale Reitturnier mit internationaler Besetzung avancierte die Reitanlage Brünz in Salzstetten in den vergangenen Tagen zum Mekka des Reitsports im Pferdesportkreis Nordschwarzwald und in Baden-Württemberg. 221 Reiter mit ihren 784 Springpferden starteten 1236-mal in 19 Prüfungen und boten ein Springreiter-Spektakel par excellence. Ortsvorsteher Hassel verkündete nicht ohne Stolz: "Es gibt nur wenige nationale Turniere mit einer Springprüfung der Klasse S mit drei Sternen. Das große Starterfeld freut uns sehr." Respekt zollte Hassel Nikolaus Leckebusch-Peters aus Loßburg-Wittendorf vom RSC Salzstetten und Selina Köhl aus Waldachtal/Markdorf vom RC Aischbach/Gültstein, an welche die hohe Auszeichnung des Goldenen Reitabzeichens verliehen worden ist. Köhl ist seit vielen Jahren als Bereiterin von Springreiter-Legende Kurt Maier auf einer Parzelle der Reitanlage Brünz in Salzstetten tätig.

Kostenloses Frühstück

Salzstettens Ortsvorsteher hob die große Bedeutung des Mitmachens der Sponsoren hervor: "Sehr großzügige und auch neue Sponsoren leisteten ihren Unterstützungsbeitrag." Die Familie Brünz um Turnierleiter Andreas Brünz und seine Eltern Roland und Marlene boten den Reitern und Freunden sowie zahlreichen Sponsoren einen geselligen Festabend und ein Büffet. Obendrein servierte die Gastgeberfamilie Brünz allen Übernachtungsgästen, den Reitern und Pflegern, jeden Morgen ein kostenfreies Schlemmer-Frühstück. Begeistert zeigte sich die große Zuschauerkulisse, dass mit Michael Jung (38) aus dem benachbarten Altheim ein Reiter mit absolutem Weltklasseformat am Sonntag bravourös den hoch dotierten Großen Preis gewonnen hat.

Perspektive, Eleganz und Anmut: Die Premiere der Elite-Fohlen-Auktion auf der Reitanlage Brünz mit Top-Pferdenachwuchs aus Belgien, den Niederlanden, aus Hamburg und Westfalen fand den ungeteilten Beifall des Publikums. Im kommenden Jahr soll es wieder ein großes Reitturnier in Salzstetten geben und da möchte der Veranstalter noch eins drauf satteln.