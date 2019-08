Gailingen Frau stirbt nach Badeunglück im Rhein

Zuvor hatten Zeugen am Montagnachmittag auf der Höhe des Gailinger Rheinstrandes einen leblos im Wasser treibenden Menschen gemeldet. Zwei Kilometer weiter brachten Rettungskräfte die Frau in Badekleidung an Land und reanimierten sie, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie

starb jedoch in der Nacht auf Dienstag im Krankenhaus.

Die Polizei geht davon aus, dass die etwa 70-jährige Frau beim Baden verunglückt ist. Bislang gebe es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, sagte ein Sprecher.

Die Identität der Toten ist nicht bekannt. Der Polizei lag keine Vermisstenmeldung vor.