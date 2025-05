1 Unfall in Gaildorf (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Julian Stratenschulte

Ein herrlicher sonniger Sonntag, bestes Wetter für einen Gleitschirmflug. Aber in Gaildorf passiert etwas, womit einer der Sportler nicht rechnen konnte.









Ein Gleitschirmflieger ist in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) abgestürzt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Mann am Sonntag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.