Gäubahnstreit in der Region: Zeigt dieser Bildbeweis, wie absurd die Kappung der Gleise ist?

Gäubahnstreit in der Region

1 Hans-Jörg Jäkel gehört zu den Stuttgarter Gegnern der Gäubahn-Kappung. Im Ratssaal Stuttgart eröffnete er im Februar eine Konferenz mit Gegner wie DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch oder LNV-Vorstand Stefan Frey. Foto: Lück

Hans-Jörg Jäkel vom Gäubahnkomitee Stuttgart Stuttgart legt neue Pläne vor. Sie zeigen, wie unnötig die Kappung ist, die die Gäubahnanrainer im Süden wie Horb, Oberndorf, Rottweil und Singen treffen würden. Jäkel: „Die Bahn hat uns das lange verschwiegen.“









Link kopiert



Vor diesem Datum haben alle Gäubahn-Anrainer im Süden Angst: Am 22. April 2026 soll um 21 Uhr die Gäubahn in Stuttgart in der Nähe des Nordbahnhofs gekappt werden. Jetzt legen Kappungs-Gegner von Pro Gäubahn neue Pläne vor, die zeigen, wie absurd und unnötig diese Kappung der Gäubahn wäre.