Gäubahn-Termin in Sulz: “Wir können so noch mehr Menschen vom Reisen mit der Bahn begeistern“

“Wir können so noch mehr Menschen vom Reisen mit der Bahn begeistern“

Gäubahn-Termin in Sulz

1 Besser Reisen mit der Gäubahn? Der Bahnhof Sulz wurde vor Jahren eigens aufwendig umgebaut. (Archivfoto) Foto: Alt

Mitten in der Debatte um die drohende Gäubahn-Kappung hat die Deutsche Bahn am Donnerstag bei einem Termin in Sulz über den Sachstand des geplanten Gäubahn-Ausbaus informiert. Man hat große Ziele.









Zu einem „Blick in die Werkstatt“ in Sulz hatte die Deutsche Bahn (DB) laut Mitteilung eingeladen. Die Bahn plant, die Gäubahn im südlichen Abschnitt von Böblingen bis zur Schweizer Grenze auszubauen. Der Ausbau im Sinne des Deutschlandtakts sei „elementar für die Mobilitätswende im Südwesten“, heißt es in der Mitteilung.