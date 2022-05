Unser Blog zum DFB-Pokal SC Freiburg feiert - auch ohne Pokal

Die Fans des SC Freiburg durften zwar nicht den DFB-Pokalsieg feiern. Doch was sie da am Freitag und am Samstag in Berlin und am Sonntag in der Heimat zelebriert haben, sucht seinesgleichen. Eindrücke zum Pokalfinale und vom Tag danach in unserem Blog.