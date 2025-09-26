Gäubahn Schwarzwald-Baar-Heuberg: Region macht Druck auf Bahn und Stuttgart

Die Gäubahn soll von Stuttgart 21 abgeschnitten werden, bis eine neue Verbindungsstrecke über den Pfaffensteigtunnel geschaffen ist. Drei Landkreise intervenieren.
Für viele, die aus Villingen-Schwenningen, Rottweil oder Tuttlingen regelmäßig nach Stuttgart unterwegs sind, ein Unding, ihnen wäre es am liebsten, wenn die bisherige Anbindung über die so genannte Panoramabahn, auf der man sich mit Blick in den Stuttgarter Talkessel langsam dem Hauptbahnhof nähert, erhalten bliebe, bis die Alternativstrecke fertig ist.