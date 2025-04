Gäubahn-Rettung jetzt: Horber SPD stellt Antrag gegen jahrelange Unterbrechung

1 Die Gäubahn soll – wenn es nach dem Horber Gemeinderat geht –nicht gekappt werden. (Archivfoto) Foto: Jürgen Lück

Die Horber SPD-Gemeinderatsfraktion stellt einen Antrag für eine Resolution zur Gäubahn. Eine viele Jahre dauernde Unterbrechung der Gäubahn in Stuttgart-Vaihingen möchte sie verhindern.









Dieter Rominger-Seyrich schreibt für die SPD-Gemeinderatsfraktion: „Unverändert lautet die Planung, dass die Gäu-Neckar-Bodenseebahn in einem Jahr, vorgesehen ist bisher ab dem 22. April 2026, bis zur Realisierung eines 11,5 Kilometer langen Tunnels unter den Fildern zum Flughafenbahnhof für viele Jahre in Stuttgart-Vaihingen enden soll und damit für lange Zeit nicht nur von dem Stuttgarter Hauptbahnhof, dem wichtigsten Eisenbahnknoten in Baden-Württemberg, sondern auch vom deutschen Fernverkehrsnetz abgebunden sein wird. Diese Kappung würde nach Einschätzung unabhängiger Verkehrsexperten über mindestens zehn Jahre gehen. Für diese sowohl wichtige Pendlerstrecke und Verbindung des südwestlichen Landesteils von Baden-Württemberg mit einem Einzugsgebiet von circa 1,4 Millionen Menschen mit dem Großraum Stuttgart, aber gleichzeitig auch wichtigen internationalen Verbindung Stuttgart – Zürich – Mailand würde dies eine massive Abwertung mit erheblichen länger nachwirkenden negativen Auswirkungen bedeuten. Und das in einer Zeit, in der angesichts der hinsichtlich der Klimaproblematik zunehmend problematischen Rolle des Verkehrssektors der Bahn eine zentrale Rolle bei der dringend notwendigen Verkehrswende zukommen soll und wird.“