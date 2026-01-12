Gäubahn in Horb und Eutingen: Noch weniger Chancen für Streckenausbau?

VCD, BUND und Pro Bahn kritisieren die Genehmigung des Pfaffensteigtunnels durch das Eisenbahnbundesamt.
Die Genehmigung des Pfaffensteigtunnels durch das Eisenbahnbundesamt stößt bei Verbänden auf Kritik: Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Baden-Württemberg, der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) Baden-Württemberg und der Fahrgastverband Pro Bahn bezeichnen das Projekt als überdimensioniert. Mittelbar davon betroffen seien auch Horb und andere Gäubahn-Anliegergemeinden. Denn dort werde nicht in den Ausbau der Strecke investiert.