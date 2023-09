Gäubahn-Gipfel in Horb

1 Ein Modell der S-Bahn vor dem Bahnhof Horb. Ist das die beste Lösung für die Zeit der Gäubahn-Kappung? Foto: Jürgen Lück

Das renommierte Expertenbüro von SMA sagt, was die beste Lösung für die Gäubahn ist. Ist Stichstreckenblock, Umstieg in Vaihingen oder die S-Bahn das Optimale? Es könnte einen Überraschungssieger geben











80 Seiten. Vertraulich. Titel: „Faktencheck fahrplantechnische Untersuchung Gäubahnsperrung.“ Datum: 29. August. Das entscheidende Gutachten der Firma SMA. Die Experten sagen, was die beste Lösung für die drohende Gäubahnkappung ab dem Jahr 2025 ist. Am Dienstag wird das Gutachten beim Gäubahn-Gipfel in Horb vorgestellt.