2 Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) bei seiner Videobotschaft zum Güterverkehrsterminal im Horber Gemeinderat. Unterstützt der "Hochbrücken-Fan" Hermann OB Peter Rosenberger (am Mikrofon) auch dabei, die S-Bahn nach Horb zu holen? Foto: Lück

Aufbruchstimmung im Rathaus: Schnappt sich Horb jetzt den S-Bahn-Anschluss? Der Schwarzwälder Bote sagt, worauf es jetzt ankommt.















Link kopiert

Horb - Die 2020er – sie könnten das Jahrzehnt für Horb werden! Denn: Neben der Fertigstellung der Hochbrücke im Jahr 2026, der verkehrsberuhigten und optimieren Kernstadt könnte 2025 auch der S-Bahn Anschluss kommen. Mit der Hoffnung, dass mit der Etablierung dieser Strecke auch der Halb-Stunden-Takt oder sogar der 15-Minuten Takt in Zukunft kommen könnte. Der Schwarzwälder Bote klärt die wichtigsten Fragen.

Wie gut sind die Chancen für Horb?

Sehr gut. Guido Wolf, Vorsitzender der IG Gäubahn: "„Ich plädiere klar für die S-Bahn-Verlängerung bis weit in den Süden – um die Solidarität der Gäubahn-Anrainer zu bündeln. Es muss uns gelingen, dass über den Umstieg in Vaihingen mehr geht. Die S-Bahn-Verlängerung wäre ein klares Zeichen zur Verbesserung der Situation und die Chance, die Akzeptanz für den Umstieg in Vaihingen zu erhöhen. Der Süden wünscht sich ein klares Signal der Solidarität!“

Wie kann Horb jetzt die S-Bahn Verbindung schnappen?

VVS-Verbandsdirektor Thomas S. Bopp (CDU) hatte auf dem Gäubahn-Faktencheck schon gesagt: Die S-Bahn Verlängerung bis Horb ist kein Problem. Die dafür notwendigen drei Fahrzeuge könne er noch "rausschwitzen".

Horb will muss jetzt Verbündete suchen, die den Weiterbetrieb der S-Bahn bis Horb finanzieren. Horbs OB Peter Rosenberger will deshalb gleich den Gemeinderat, Kreistag, Landkreis und die Regionalversammlung Nordschwarzwald als mögliche Finanziers für die S-Bahn auf seine Seite ziehen!

Was kostet die Verlängerung der S-Bahn nach Horb?

Jürgen Wurmthaler, Technischer Direktor der Region Stuttgart: "Der Verband Region Stuttgart darf die S-Bahn nur in seinem Gebiet finanzieren. Die Kosten für die S-Bahn-Verlängerung müssten von anderen getragen werden. Die Kosten für die Verlängerung der S-Bahn bis Horb dürften sich aber nicht so sehr von dem unterscheiden, was das Land ohnehin über DB Regio auf der Strecke bewegt. Sicherlich geht es aber um Millionenbeträge."

Klartext: Scheint für Horb und seine Verbündeten wohl tragbar zu sein.

Stundentakt der S-Bahn bis Horb – geht noch mehr?

Klar ist: Bisher soll die S-Bahn-Verlängerung bis Horb stündlich erfolgen. Bis Herrenberg fährt die Linie S1 in der Hauptverkehrszeit im 15-Minuten-Takt. Kann Horb darauf hoffen, wenn die neue S-Bahn-Linie nach 2025 immer mehr Fans findet?

VVS-Direktor Wurmthaler sieht in Horb zusätzliches Fahrgastpotenzial: "Ich würde die klassische Pendlerdistanz nach Stuttgart für S-Bahn Kunden durchaus bis Horb sehen. Über Horb hinaus dürfte die Fahrzeit kritisch werden für tägliche Berufspendler."

Ist die S-Bahn besser als die Gäubahn?

Ja. Der letzte Zug auf der Gäubahn Richtung Stuttgart geht um 22.47 Uhr ab Horb. Umstieg in Herrenberg auf die S1. Ankunft Stuttgart Hauptbahnhof: 23.47 Uhr. Regulärer Takt: Stündlich.

Wenn die S1 bis Horb verlängert ist, hieße das um diese Zeit aufgrund des aktuellen S-Bahn-Fahrplans der VVS: Abfahrt Richtung Stuttgart von Horb: 23.15 Uhr, 0.02 Uhr, 01.32 Uhr, bis 3.32 Uhr!

Heim von der Disco, Oper, Theater, Konzert in der Landeshauptstadt nach Horb? Geht auch zu nachtschlafender Zeit: 0.20 stündlich ab Hauptbahnhof, Sonn- und Feiertags sogar um 4.20 Uhr!

Morgens könnte die S-Bahn ab Horb gegen 4.20 Uhr in die Landeshauptstadt fahren!

Was ist der Vorteil für Horb?

Zusätzliche Bahnverbindungen, gerade in der Nebenzeit. Und: Die S-Bahn ist die einzige Bahn, die auch während der Gäubahn-Kappung ab 2025 bis in den Hauptbahnhof direkt fährt!

Auf dem Faktencheck hatte der Bahn-Betriebsleiter Rüdiger Weiss die stündliche S-Bahn Verlängerung bis Horb zusätzlich zu den IC-Verbindungen und zum Regionalverkehr berechnet. In der Hauptverkehrszeit soll die S-Bahn den Regionalverkehr ersetzen.

Heißt: Besonders in Nebenzeiten (vor 6 und nach 20 Uhr) könnte die S-Bahn bis Horb so getaktet werden, dass die Verbindung Horb-Stuttgart um die 45. Minute und um 15. Minute möglich ist – ein Halbstundentakt in die Landeshauptstadt!

Auch gut: Mit der S-Bahn-Linie 1, auf die es bei einer Verlängerung hinaus laufen würde, kommt man nicht nur bis zum Hauptbahnhof, sondern kann auch an direkt an der Universität oder am Neckarpark (Wasen, VfB-Stadion, Schleyer Halle) aussteigen.

Fährt die S-Bahn länger als die Gäubahn?

Kommt drauf an. Bahn-Experte Rüdiger Weiß hatte die Fahrzeit zwischen Horb und Hauptbahnhof mit der S-Bahn auf 65 Minuten ausgerechnet.

Der Regionalexpress auf der Gäubahn braucht bisher 62 Minuten. Der schnelle Intercity 47 Minuten.

Aber: Ab 2025 kommen beim schnellen Intercity 8 Minuten Umsteigen durch die Kappung der Gäubahn in Vaihingen dazu. Wären dann 55 Minuten.

Fazit: Die S-Bahn ist kaum langsamer. Die Rund-um-die Uhr Verbindungen wiegen diesen Nachteil von Horb aus auf.

Kann ich in der S-Bahn aufs Klo so wie auf der Gäubahn?

Nein. Jürgen Wurmthaler, Leitender Direktor beim Verband Region Stuttgart: "Leider kann man bei den von uns bestellten neuen S-Bahn Zügen keine Toilette nachbestellen. Der Grund: Sie sind so konstruiert, dass die komplette Technik unter dem Boden installiert ist. Dazu ist jeder Umbau zulassungsrelevant – das würde die Auslieferung der 56 neuen Bahnen zu sehr verzögern."

Was ist mit der S-Bahn Verlängerung nach Rottweil?

Jürgen Wurmthaler: "Je länger der Zug fährt, desto höher ist das Risiko der Unabwägbarkeiten wie Verspätungen. Der technische Aufwand ist höher, auch der Fahrzeugbedarf. Deshalb hat Verbandsdirektor Bopp von 12 zusätzlichen Fahrzeugen für die S-Bahn Verlängerung bis Rottweil gesprochen. Horb würde nur drei Züge benötigen, die wir aus dem bestellten Material herausschwitzen könnten." Rottweils designierter OB Ruf hatte sich für die S-Bahn Lösung bis Rottweil ausgesprochen.

Was würden diese neun zusätzlichen Fahrzeuge bis Rottweil kosten?

Wurmthaler: "Wir haben unsere 56 neuen S-Bahn-Züge im Jahr 2018 verhandelt und bestellt. Jetzt laufen die ersten zu. Einen Zug haben wir damals zum Preis von 7,5 Mio. Euro gekauft. Leider kann man die Fahrzeuge nicht einfach nachbestellen. Es kommen immer aktuelle Regularien hinzu, die eine neue Zulassung benötigen. Wenn man solche neuen S-Bahn Züge für Rottweil bestellen würde, würde das vier bis fünf Jahre dauern!"