Wasserkosten in Wildberg Beim Informationsabend kocht die Wut hoch

In Wildberg bewegen die hohen Wasserkosten die Menschen. Nun hat die Stadt Wildberg eine Informationsveranstaltung mit Fragerunde angesetzt, in der erklärt werden sollte, wie die Wasserkosten so hoch werden. Dabei kochten die Gemüter hoch. Caroline Schulz, die die „Wasserpetition“ für transparentere und niedrigere Preise ins Leben gerufen hat, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stadt.