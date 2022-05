2 Bahn-Projektleiter Jonas Würth auf der Baustelle. Hier wird das neue Stellwerk gebaut. Würth ist in der Region als Ski-Ass bei den nordischen Kombinierern bekannt. Foto: Lück

Schon jetzt wird fleißig am zweispurigen Ausbau der Gäubahn gebaut und gebaggert. Und auch ein in der Region bekannter Spitzensportler will dafür sorgen, dass dieses Bauprojekt erfolgreich wird.















Horb - Ortstermin vor dem Sonnenstudio an der Ziegelburgstraße in Horb. Jonas Würth ist in der Region eher für Schnee bekannt: Der Bruder der Goldmedaillengewinnerin Svenja Würth aus Baiersbronn (Mixed-Skispringen, 2017) hat jahrelang in der nordischen Kombination der Region alle Ehren gemacht.