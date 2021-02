Gäu-Brigade-Chef gibt Einblick So ist das aktuelle Fan-Club-Leben in Eutingen

Die Gäu-Brigade kann die Spiele nur vor dem Fernseher, Laptop oder anderen Geräten verfolgen. "Das Stadionerlebnis fehlt einem schon, auch die Fahrten zu den Auswärtsspielen sind immer unterhaltsam. Der VfB ist ausgerechnet nun eine der besten Mannschaften auswärts", erzählt Pusch und gibt einen Einblick in das aktuelle Fan-Club-Leben: "Man schaut die Spiele und diskutiert anschließend in den sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram beziehungsweise unterhält sich in Whatsapp über das Spiel."

Das Fan-Sein habe sich, laut Pusch, ebenso verändert. "Das ist sehr eintönig. Der Austausch und die gemeinsame Freude oder das gemeinsame Leid fehlt einem schon. Man diskutiert im ›echten‹ Leben lebendiger miteinander als über elektronische Kommunikationswege." Statt gemeinsamen Fußball-Erlebnis schauen die Mitglieder derzeit die Spiele alleine oder mit der Familie. So wie die Club-Kameraden ihrem VfB treu bleiben, bleiben sie es dem Fan-Club. "Wir stehen bei rund 35 Mitgliedern. Es gab lediglich einen Austritt aus dem Fan-Club", erzählt Pusch, der mit seinen Kameraden schon über die Zeit nach den Geisterspielen und den Lockdown nachdenkt: "Spezielle Aktionen an den Spieltagen haben wir nicht in Planung. Ich denke, man ist erst einmal wieder froh, überhaupt ins Stadion zu dürfen. Unser Grillfest und unsere Weihnachtsfeier möchten wir weiterhin unseren Mitgliedern anbieten. Vielleicht ergibt sich dort die ein oder andere Idee, was man außerdem machen kann."

Pusch und der Gäu-Brigade bleibt nur ein schwacher Trost. Sie sind nicht alleine. "Es ergeht allen gleich", so Pusch mit Blick auf andere Fans und Fan-Clubs.