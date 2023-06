Christina Palma Diaz wird neue Geschäftsführerin bei Schwarzwald Plus. Mit ihren Kolleginnen will sie die Geschicke des Angebots für die Region und deren Gäste lenken und weiterentwickeln.

Christina Palma Diaz hat zum Anfang des Monats die Position der Geschäftsführerin bei der Schwarzwald Plus GmbH für den Gesellschafter Baiersbronn übernommen. Gemeinsam mit Carolin Moersch – Geschäftsführerin des Gesellschafters Freudenstadt – und den beiden Projektleiterinnen Maike Weiss und Brigitte Jans, wird sie die Geschicke der Gästekarte lenken und weiterentwickeln, wie die Gemeinde Baiersbronn in einer Mitteilung erklärt.

Die Schwarzwald Plus GmbH ist ein Gemeinschaftsprojekt von Baiersbronn und Freudenstadt, wurde 2013 gegründet und ging 2014 an den Start. Die Gästekarte bietet Gästen der teilnehmenden Gastgeber ab zwei Übernachtungen mehr als 80 kostenlose Schwarzwald-Erlebnisse in der Nationalparkregion rund um Freudenstadt und Baiersbronn.

Es gibt eine Vielzahl von Angeboten

Von Aktivurlaub über Familienspaß bis hin zu geführten Wanderungen – die Gästekarte hält eine Vielzahl von Angeboten bereit. Je nach Jahreszeit gibt es verschiedene Angebote. Im Winter geht man zum Eislaufen oder Skifahren, im Sommer lassen sich die Freibäder von Alpirsbach bis Baiersbronn ohne Extrakosten nutzen.

2016 wurde zusätzlich für Einwohner die Heimatkarte eingeführt und erfreut sich seither an wachsender Beliebtheit. Seit Mai gibt es wieder das attraktive Kartenmäppchen mit allen Sommerangeboten – abzuholen bei der Baiersbronn oder Freudenstadt Touristik.

Als Partner von Schwarzwald Plus übernehmen die Gastgeber die Kosten für die in Anspruch genommen Leistungen. „Diese Kooperation zwischen Gastgebern, touristischen Freizeitanbietern und Orten im Schwarzwald ermöglicht es, den Gästen einen Mehrwert zu bieten und ihren Aufenthalt noch unvergesslicher zu gestalten“, schreibt die Gemeinde Baiersbronn.

Die Ernennung von Christina Palma Diaz zur Geschäftsführerin von Schwarzwald Plus markiere einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung der Gästekarte, heißt es in der Mitteilung weiter. Gemeinsam mit Carolin Moersch wird sie ihr betriebswirtschaftliches und touristisches Fachwissen und ihre langjährige Erfahrung einbringen, „um das Angebot von Schwarzwald Plus noch attraktiver zu gestalten und neue Kooperationsmöglichkeiten zu erschließen“.

„Einzigartige Schwarzwald-Erlebnisse“

Christina Palma Diaz freut sich auf die neue Herausforderung: „Schwarzwald Plus ist ein einzigartiges Angebot für unsere Gäste, dass ihnen die Vielfalt und Schönheit des Schwarzwalds auf besondere Weise näherbringt. Gemeinsam mit meinem Team werde ich daran arbeiten, Schwarzwald Plus weiterzuentwickeln und den Gästen einzigartige Schwarzwald-Erlebnisse zu bieten.“

Alle Infos zur Heimatkarte sind im Internet verfügbar unter https://www.schwarzwaldplus.de/service/heimatkarte/