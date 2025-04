Gästehaus Montendre in Sulz: Diskussion wegen angespannter Haushaltslage

Gästehaus Montendre in Sulz

1 Im Gemeinderat stößt das Projekt „Gästehaus Montendre“ auf geteilte Meinungen. Foto: Schneider

Beim Projekt „Gästehaus Montendre“ gibt es bei den Stadträte sichtlichen Redebedarf. Einerseits braucht es viele Gelder für Hochwasserschutz und andere Maßnahmen, andererseits erhält das Haus eine umfassende Förderung.









Link kopiert



„Es ist eine wirtschaftliche Geschichte, weil sich der Wert des Grundstücks in dieser Lage verdoppeln wird“, blickt Tobias Nübel (CDU) in die Zukunft. Auch sei das Projekt, in dem sich der Global-Verein mit viel Geld und Eigenleistung einbringe, etwas für die Gesamtstadt, von dem auch Vereine und Schulen profitieren könnten.