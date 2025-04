Gästeehrung in gutach: Wenn aus dem Urlaub „für immer“ wird

Familie Ostgathe aus Heiden in Westfalen wurde im Gutacher Rathaus für ihren 30. Urlaub geehrt. Die Familie möchte nun in Gutach ein Haus bauen, denn sie fühlt sich in der Bollenhutgemeinde sehr wohl.

Sie sind in Gutach bestens bekannt und so integriert, als würden sie schon immer in der Bollenhutgemeinde wohnen und das liegt auch daran, dass Christian Ostgathe ganz aktiv im Gutacher Ortsverein des Schwarzwaldvereins ist. Und das trotz der Entfernung von Heiden nach Gutach mit immerhin mehr als 500 Kilometern.

Vor zwölf Jahren haben sie zum ersten Mal Urlaub in Gutach gemacht, weil ihre vorherige Ferienunterkunft in Hornberg belegt war. Sie suchten also etwas anderes im Gutachtal. „Hannelore Paffendorf war zufällig da, als wir am Haus vorbeigingen und wir konnten uns die Wohnung ansehen“, so Christian Ostgathe.

Da die Familie eine rollstuhlgerechte Unterkunft braucht, ist die Wohnung bei Hans und Hannelore Paffendorf im Langenbacher Weg perfekt und sie fanden auch noch Familienanschluss. Das sei ein Sechser im Lotto für seine Familie, so Ostgathe. Die Wohnung wurde vor zwölf oder dreizehn Jahren perfekt rollstuhlgerecht eingerichtet. Und so haben Ostgathe schon 39 Urlaube dort verbracht, offiziell gezählt wird aber erst ab fünf Tagen, daher nun die Ehrung für 30 Urlaube.

Durch Matthias Paffendorf, den Sohn von Hand und Hannelore Paffendorf, kam Christian Ostgathe 2016 zum Schwarzwaldverein. Nach einer Wanderung hätten sie zusammen in der Laube gesessen und Matthias Paffendorf habe ihn gefragt, ob er bei einem Fest des Vereins helfen könne.

Die Dinge nahmen ihren Lauf, Familie Ostgathe trat in den SWV ein, nach drei Jahren war Christian Ostgathe im Vorstand. Er ist für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zuständig. 2020 absolvierte er die Ausbildung zum Wanderführer und 2022 die Ausbildung zum Bergwanderführer alpin. Er wird im Juni sogar einer der Referenten der Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg sein.

Und nicht nur im SWV ist Ostgathe aktiv, er spielt auch beim TuS Badminton, wenn er in Gutach ist.

Und so warten die Ostgathes sehnsüchtig darauf, dass ihr Traum vom Haus in Gutach wahr wird. Sie möchten sich im Baugebiet Lindenmatte niederlassen. Denn auch Tochter Pauline ist schon eine halbe Gutacherin. Sie ist in der zehnten Klasse und hat die Schule bald beendet. Ihr Ziel ist es, Erzieherin zu werden, was Bürgermeister Siegfried Eckert veranlasste sie davon zu überzeugen, bei der Kinderferienbetreuung einzusteigen.

Pauline Ostgathe ist aktive Schwimmerin, ist im DLRG und spielt außerdem im heimischen Spielmannszug Querflöte. Mit diesem wird sie dieses Jahr sogar an der deutschen Meisterschaft der Spielmannszüge teilnehmen.

Natürlich stellte Bürgermeister Siegfried Eckert wie bei jeder Gästeehrung die Frage danach, was denn im Dorf noch zu verbessern sei. Wenn der Bahnhalt an der „Linde“ bald käme wäre das super, lautete die Antwort. Die Busverbindung sei nicht optimal. Und Tanja Ostgathe sprach die Straßenqualität an, die für einen Rollstuhlfahrer nicht optimal sei. aber sonst: „Alles gut“.

Als Dank für die Treue zu Gutach überreichte der Bürgermeister von der Gemeinde einen Wanderrucksack und Flüssiges zum genießen.

Projekt des Schwarzwaldvereins

Ein Projekt des SWV Gutach ist darauf zurückzuführen, dass Tanja Ostgathe auf den Rollstuhl angewiesen ist. Mit dem Wanderrollstuhl Joelette, kann auch sie mit hinaus auf die Berge und die Natur genießen. Der Rollstuhl kann beim Verein ausgeliehen werden (wir berichteten).