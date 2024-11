Gäste in Donaueschingen: Konzert der Freundschaft begeistert das Publikum

Gäste in Donaueschingen

1 Beim Konzert in den Donauhallen begeistert das Orchestre d’Harmonie aus der Partnerstadt Saverne das Publikum. Foto: Müller-Albrecht

60 Jahre Städtepartnerschaft war Anlass für ein Doppelkonzert des Musikvereins Aufen und des Orchestre d’Harmonie de Saverne.









Ein Konzert der Freundschaft nennt der Vorstand des Musikvereins Aufen, Thorsten Schäfer, den Anlass des Doppelkonzertes der Aufener und dem Orchestre d’Harmonie de Saverne. „Viele Jahre regelmäßiger gemeinsamer Aktivitäten sind Zeichen der freundschaftlichen Verbundenheit der beiden Kapellen“, ergänzt Roswitha Schleicher, vom Vorstandsduo, in der gemeinsamen Begrüßung. Am 7. Dezember erfolgt der Gegenbesuch in Saverne.