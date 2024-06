Das Hechinger Partnerschaftskomitee hat in den vergangenen Monaten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, zu dem zahlreiche Gäste aus Vásárhely erwartet werden, darunter der Bürgermeister, weitere Vertreter der Stadtverwaltung, zwei Philatelistinnen und eine Folkloregruppe:

Auftakt am 5. Juli

Den Auftakt bildet der Abendmarkt „Tischlein deck Dich“ am Freitag, 5. Juli, ab 17.30 Uhr auf dem Obertorplatz. Getreu dem Motto des Abends wird es eine Tafel mit landestypischen ungarischen Salamispezialitäten und Weinen geben, die die Marktbesucher kostenlos probieren können. Passend dazu wird die Folkloregruppe „Kankalin“ mit ihren Klängen und Volkstänzen für Stimmung sorgen.

Festakt am 6. Juli

Der offizielle Festakt für geladene Gäste findet am Samstag in der Stadthalle Museum statt. Neben den Delegationen sind auch Gründungsmitglieder und ehemalige Angehörige des Komitees mit dabei. Ebenso Vertreter des Polizeireviers Hechingen, das mit Hódmezövásárhely eine außergewöhnlich gute Partnerschaft pflegt.

Der Nachmittag des Samstages steht im Zeichen der Philatelie und der Geschichte. Briefmarkenfreunde aus beiden Städten leisten mit einer gemeinsam konzipierten Ausstellung ihren Beitrag zum Städtejubiläum. Seltene Exponate, altertümliche Briefe und schmucke Postkarten aus Hechingen und Hódmezövásárhely sind zu bestaunen. Die Sammlung war bereits im April und Mai in Ungarn zu sehen.

Ausstellung ab 7. Juli

Ihren Platz im Landesmuseum wird auch eine Ausstellung historischer Münzen einnehmen, darunter Taler und Kreuzer der Hohenzollerngeschichte sowie eine Sammlung mittelalterlicher ungarischer Münzen. Die Ausstellung ist vom 7. Juli bis zum 19. Juli für die Öffentlichkeit zugänglich.

Den Abschluss des Jubiläumswochenendes bildet am Sonntag, 7. Juli, ein „Frühschoppen & Come together“ im „Hofgut Domäne“. Zwischen 13 Uhr und 16 Uhr sorgen die Hobbymusiker der Band „Alb 7“ mit böhmisch-mährischer Blasmusik und die Folkloregruppe „Kankalin“ mit ungarischen Volkstänzen für gute Laune und Unterhaltung. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung im Biergarten statt, bei Regenwetter in der „Remise“. Der Eintritt ist frei.