Den Beweis, dass er alles andere als in die Jahre gekommen ist, den tritt der Villinger Jazz-Club mit einer ganzen Fülle an Veranstaltungen an, die er in den nächsten Monaten auf die Beine stellt. Stehen diese doch im Zeichen des 65-jährigen Bestehens, das der Verein das ganze kommende Jahr mit Aktionen und Konzerten feiern will.

Den Auftakt macht das Gässlefest am Samstag, 28. Juni, bei dem ein buntes Programm rund um den Jazzkeller in der Webergasse 5 lockt. Gleich nach den Sommerferien geht das Festival „Jazzin’ The Black Forest“ von Donnerstag, 18., bis Sonntag, 21, September, in die achte Runde.

Und voll gepackt ist auch der Terminkalender für Herbst und Winter, bevor der Club dann in sein Festjahr startet. „Das 60-jährige Bestehen haben wir im Rahmen des Festivals gefeiert, da ist es ein bisschen untergegangen“, stellt Simeon Disch vom Vorstandsteam fest, der gemeinsam mit Friedhelm Schulz die Programmgestaltung übernimmt.

So sei 2026 vom Jubiläum geprägt, bei dem der Verein nicht nur einen Blick zurück auf seine Geschichte als einer der ersten Treffpunkte der Jugend in Villingen werfen, sondern auch Ideen für den Weg in die Zukunft entwickeln und neue, gerade auch junge Mitglieder gewinnen wolle.

Musik und Unterhaltung

Mit dem Gässlefest am Samstag, 28. Juni, greife der Club ein Format auf, das unter dem Motto „Jazz im Gässle“ einige Jahre für Stimmung gesorgt habe, dann aber wieder eingeschlafen sei, erklärt Ulrike Diery, die als Beisitzerin beispielsweise die Veranstaltungsbroschüre mitgestaltet. Von 11 bis 18 Uhr gibt es Musik und Unterhaltung für die ganze Familie, Kuchen und Grillspezialitäten. Ab 13 Uhr tritt die Big Band des Gymnasiums am Hoptbühl auf, die seit Jahrzehnten eng mit dem Jazzkeller verbunden ist. Zudem spielt die Formation „Acoustic Breeze“ aus St. Georgen. Ziel sei es, zum einen das schöne Ambiente der Webergasse in Szene zu setzen und zum anderen den Jazz-Club nach außen zu präsentieren, gebe es doch immer noch viele Menschen, die den Verein und sein kulturelles Angebot nicht kennen, betont Disch.

Toll sei es, dass der rund 150 Mitglieder zählende Verein beim Fest auf seine gut 40 aktiven Mitstreiter bauen könne, betont Disch. Anwohner, die einfach Spaß daran hätten, dass es im Riet bunt zugeht, seien ebenso im Einsatz. Und einige Villinger Einzelhändler hätten zugesagt, das Gässlefest zu unterstützen. Froh sei der Verein, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt so reibungslos über die Bühne ging – ob Ordnungs- oder Kulturamt, es habe keine Probleme mit der Genehmigung gegeben.

Auf der Suche nach Fotos

Das Straßenfest sei ein Testballon, erklärt Ulrike Dierry. Der Verein wolle für 2026 gewappnet sein, „dann lassen wir einen großen Ballon steigen“, verrät sie, dass kommendes Jahr im Gässle eine noch größere Party steigen soll. Weitere Projekte zum 65-Jährigen sind eine Ausstellung und ein Buch, für das der Jazz-Club auf der Suche nach Fotos und Beiträgen ist, die Lehrerin Sabine Schloz arbeitet mit Jugendlichen der St. Ursula Schulen an einer Kunstaktion, die Malerei und Musik verbindet, und „Jazzin’ The Black Forest“ warte mit einigen Überraschungen auf, nennt Disch die ersten Details.

Jetzt freuen er und Ulrike Dierry sich aber erst einmal auf die achte Ausgabe, bei der am Donnerstag, 18. September, der Jazz-Gitarrist Heiko Duffner aus Pfaffenweiler mit seiner Band „Epi“ zu erleben ist. „Ladwigs Hot Jazz Orchestra“ gastiert am Freitag, 19. September. Sven Regener kommt mit seinem Jazztrio „Regener/Pappik/Busch“ am Samstag, 20. Sepember, nach Villingen. Und die Instrumentalformation „Crutches“ bildet den Abschluss am Sonntag, 21. September. Zudem ist eine fetzige Party unter dem Motto „Funky Voyage“ am Samstag, 20. September, angesagt.

Tickets

Vorverkauf

Karten für das Festival „Jazzin’ The Black Forest im September gibt es bereits bei den Tourist-Informationen im Franziskaner Kulturzentrum in der Rietgasse 2 in Villingen, Telefon 07721/82 23 40 und E-Mail tourist-info@villingen-schwenningen.de, und in Schwenningen im Bahnhof in der Erzbergerstraße 20, Telefon 07720/82 10 66, bei allen Vorverkaufsstellen im Verbund Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg und online unter www.villingen-schwenningen.de.

Ausstellung und Buchprojekt

Wer noch Bilder aus der Geschichte des Jazzkellers in der Webergasse hat, ob Fotos von Musikern, Besuchern oder Plakaten, vielleicht sogar mit Erinnerungen zum Jubiläumsband beitragen möchte, kann sich unter E-Mail vorstand@jazzclub-villingen.de oder bei Georg Seiler, Telefon 07721/3 38 10, melden.