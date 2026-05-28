Ob Vertikalbeet oder Wäschekorb: Eine Balkonschule in Berlin zeigt, wie auf wenigen Quadratmetern Obst, Gemüse und Blumen wachsen. «Balkon-Ultra» Birgit Schattling lässt Teilnehmer fühlen und kosten.
Berlin/Bremen - "Hier sind noch ein paar Quadratzentimeter frei", freut sich Elke Schmude und setzt Kapuzinerkresse in ein Vertikalbeet. Auf sieben Etagen wachsen dort bereits unter anderem Asiasalate, Schnittlauch, Erdbeeren und Kornblumen. "Man muss sich einfach mal trauen, wenn es nicht wächst, dann eben nicht", sagt die Berlinerin.