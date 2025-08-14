Gärtnerei Lippert in Oberndorf: Keine Blumen mehr auf dem Lindenhof – die Gärtnerei schließt ihre Türen

Die Schilder täuschen nicht: Die Gärtnerei Lippert in Oberndorf schließt zum 30. August. Aufhören möchten die Brüder nicht. Sie ändern ihr Konzept – und sie ziehen um.

Vor dem Eingang der Gärtnerei Lippert hängen Schilder in DIN-A 4-Größe aus. Im Vorbeifahren sind sie vielleicht leicht zu übersehen, doch wenn man liest, was drauf steht, schaut man noch mal ein zweites Mal hin: Die Gärtnerei schließt zum 30. August. Vor genau 30 Jahren wurde die Gärtnerei gebaut, heute stehen sämtliche Pflanzen, Keramik und Dekoartikel zum Verkauf zum halben Preis.

Wer den Aushang genau liest, sieht im letzten Satz, dass die Verkaufsgärtnerei umzieht – die Blumen kommen jedoch nicht mit in die neue Adresse Thierviller Straße 27. Inhaber Roland Lippert erzählt unserer Redaktion, wie es zu der Entscheidung kam, umzuziehen, und was er künftig anbieten wird.

Schließung bahnt sich lange an

1995 errichteten die Eltern der Lippert-Brüder die Verkaufsgewächshäuser. „Das hier war immer schon der Traum meiner Mutter“, sagt Roland Lippert. Zwei Jahre später wurde die Verkaufsgärtnerei darin eröffnet. Seit 25 Jahren leiten Roland und Dieter Lippert das Familienunternehmen. „Es fühlt sich komisch an“, antwortet Lippert auf die Frage, wie es ihm mit dem Verkauf gehe. Die Situation, die Räumlichkeiten in neue Hände zu geben, habe sich aber auch nicht vermeiden lassen. „Die Unterhaltungskosten sind zu teuer“, sagt er.

Die Entscheidung, das Geschäft zu schließen, kam nicht von heute auf morgen. Seit mehreren Jahren sei klar gewesen, worauf die Situation hinauslaufe. „Man hat am Anfang noch versucht, die Gärtnerei weiterzuführen. Aber seit Corona und seit es keinen ‚Real‘ mehr hier gibt, gab es deutlich weniger Laufkundschaft. Und auch Corona selbst hat viel kaputt gemacht. Seit der Pandemie hat der Verkauf immer weiter abgebaut“, erklärt Roland Lippert.

Die Stimmung im Laden ist trübselig. Rabatte und reduzierte Waren machen Kunden normalerweise glücklich – schließlich spart man etwas –, doch die „30 Prozent Rabatt auf Gemäldebanner“- oder „50 Prozent Rabatt auf Karten und Dekoartikel“-Schilder vermitteln eher das Gegenteil: das Ende einer Ära.

Auch die Kunden zeigen sich von der Schließung betroffen – nicht nur, weil der „Blumenladen um die Ecke“ fehlen wird. „Alle sagen uns, dass sie uns vermissen werden“, sagt Lippert mit einem traurigen Lächeln auf den Lippen.

Grabpflege und Gartenarbeit statt Floristik

Ganz schließt die Verkaufsgärtnerei aber nicht – sie zieht um. Ab Oktober findet man das Geschäft in der Thierviller Straße 27. Die Blumen und Floristik, die die Gärtnerei bis zum 30. August anbieten, ziehen nicht mit um.

„Unsere Floristin kommt nicht mit. Wir werden unsere Grabpflege ausweiten, das haben wir bislang sowieso schon gemacht“, kündigt Lippert an. Pflanzen könne man auf Anfrage jedoch trotzdem noch bestellen.

Was sich nicht ändere, sei der Name. „Gärtnerei Lippert GbR bleibt gleich, weil die Firma gleich bleibt.“ Wer künftig in das Gebäude auf dem Lindenhof einziehe, stehe schon fest. Wer das sein wird, das verrät Lippert allerdings nicht.