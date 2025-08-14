Gärtnerei Lippert in Oberndorf: Keine Blumen mehr auf dem Lindenhof – die Gärtnerei schließt ihre Türen

Die Schilder täuschen nicht: Die Gärtnerei Lippert in Oberndorf schließt zum 30. August. Aufhören möchten die Brüder nicht. Sie ändern ihr Konzept – und sie ziehen um.
Vor dem Eingang der Gärtnerei Lippert hängen Schilder in DIN-A 4-Größe aus. Im Vorbeifahren sind sie vielleicht leicht zu übersehen, doch wenn man liest, was drauf steht, schaut man noch mal ein zweites Mal hin: Die Gärtnerei schließt zum 30. August. Vor genau 30 Jahren wurde die Gärtnerei gebaut, heute stehen sämtliche Pflanzen, Keramik und Dekoartikel zum Verkauf zum halben Preis.