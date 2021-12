3 Jörg Brobeil kniet in einem Feld voller prächtiger Rosenkohlstauden. Das kugelige Gemüse gedeiht auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Foto: Schnurr

Das Erntedankfest ist schon lange gefeiert. Doch auf den Feldern der Geislinger Gärtnerei Brobeil wächst noch immer Gemüse, das frisch und regional geerntet werden kann. Wir sprachen mit dem Geschäftsführer Jörg Brobeil darüber, welches Gemüse auch im Winter wächst und zu Weihnachten schmeckt.















Geislingen - Jörg Brobeil leitet seit 2008 den elterlichen Betrieb. Im Winter geht es dort zwar ruhiger zu als während des restlichen Jahres. Doch frische Waren wollen die Kunden im Hofladen oder an den Marktständen weiterhin kaufen. Wir haben mit ihm gesprochen.

Wieviele Quadratmeter bewirtschaften Sie?

Unsere Betriebsfläche beträgt momentan circa sieben Hektar, davon sind 5000 Quadratmeter Gewächshausfläche und sechs Hektar Freilandgemüsebau. Wir haben momentan circa drei Hektar Pachtfläche.

Bis wann können Sie Freilandgemüse ernten?

Unser Wintergemüse bleibt eigentlich den ganzen Winter auf dem Feld stehen. Wir ernten es bei jedem Wetter frisch vom Feld.

Gibt es eine Zeit oder Witterung, bei der gar nichts mehr wächst?

Von Mitte November bis Februar findet das geringste Wachstum statt, da die Tageslänge in dieser Zeit die kürzeste ist. Aber Kulturen wie Feldsalat, Portolac, Asiasalat, Kresse und so weiter wachsen auch in dieser Zeit in unseren Gewächshäusern, da sie mit weniger Licht auskommen.

Was machen Sie mit den Pflanzen, die dann noch draußen stehen?

Erst wenn die Temperaturen sich unter minus zwölf Grad bewegen, werden wir unser Winter-Freilandgemüse in unseren Kühllagern einlagern, da bei diesen Temperaturen Frostschäden entstehen können. In den letzten Jahren war dies aber eher selten der Fall.

Welches regionale Gemüse kaufen Ihre Kunden in der Adventszeit und an Weihnachten besonders gerne?

Feldsalat, Blaukraut, und Rote Bete sind an Weihnachten am stärksten nachgefragt, aber auch Karotten in allen Farben sowie unser Salate aus dem Kühllager wie Chinakohl, Zuckerhut und Radicchio freuen sich großer Beliebtheit.

Fragen die Kunden auch nach Rezeptideen oder Zubereitungstipps?

Ja, gerade wenn es sich um eher unbekanntere Gemüsesorten handelt. Im Hofladen haben wir eine große Auswahl an kostenlosen Rezeptkarten für diesen Fall.

Welches Gemüse essen Sie und Ihre Familie an Weihnachten besonders gerne?

An Weihnachten gibt es bei uns Rote-Bete-Salat und Feldsalat, aber auch Rosenkohl oder Kohlröschen dürfen nicht fehlen.

Welches Importgemüse hat überhaupt nichts auf dem Festtagstisch verloren?

Meiner Meinung nach gehören Bohnen sowie Himbeeren, Heidelbeeren und Erdbeeren nicht dorthin. Die werden zu dieser Jahreszeit um die halbe Welt geflogen und das muss eigentlich nicht sein. Es gibt so viel leckeres heimisches Gemüse und Obst, das man stattdessen verwenden kann.

Salat und Gemüse bei Eis und Schnee

Empfindliches Gemüse, das die niedrigen Temperaturen schlecht verträgt, beispielsweise Gurken, Paprikas oder Tomaten, ist im Herbst abgeerntet worden. Erst im Frühjahr wird es neu angepflanzt.

Das "Lagergemüse" – etwa Chinakohl, Karotten, Pastinaken, Rote Beete, Schwarzer Rettich, Steckrüben, Wurzelpetersilie oder Zuckerhut – heißt so, weil es im Kühlhaus gelagert wird. So kann es auch während der kalten Jahreszeit verkauft und gegessen werden.

Salat und manch anderes Gemüse ist jedoch selbst bei Eis und Schnee zu bekommen: Grünkohl, Kohlröschen, Lauch, Palmkohl, Rosenkohl und Wirsing wachsen bei der Gärtnerei Brobeil auch im Winter auf 30 Ar Fläche.

Abgeräumt wird erst, wenn das Thermometer weniger als minus zwölf Grad Celsius anzeigt. Dann kommt selbst das winterharte Gemüse ebenfalls ins Kühlhaus.

Bis Weihnachten läuft die Ernte weiter: Eichblatt-, Novitas- und Kopfsalat wachsen, bis die Tage zu kurz werden und die Sonne nicht mehr genug Kraft entwickelt. Endivien- und Ackersalat benötigen weniger Licht und gedeihen zwischen Oktober und März im Gewächshaus. In der zweiten Januarwoche wird dann neuer, saisonaler Salat gepflanzt, Radieschen sobald es warm genug ist.