1 Pünktlich zum Osterfest startet der Spargel in die Saison. (Archivbild) Foto: dpa/Andreas Arnold

Ostern steht vor der Tür und für viele Menschen somit auch der Einkauf vor den Feiertagen. Saisonales Obst und Gemüse aus der Region darf in vielen Einkaufskörben dabei nicht fehlen. Aber was hat denn überhaupt schon Saison? Wir haben uns erkundigt.









Egal, ob es an Karfreitag Fisch gibt, am Ostersonntag einen Kuchen oder ob an dem langen Wochenende die Grillsaison eröffnet wird: Viele Menschen überlegen vor den Feiertagen, was sie kochen oder backen sollen. Wem es dabei auch noch wichtig ist, Obst und Gemüse aus der Region zu verarbeiten, fragt sich vielleicht, was überhaupt schon Saison hat.