5 Am Montagmorgen fuhr kein Zug – wie hier am Bahnhof in Donaueschingen. Foto: Spitz

Auch den Schwarzwald-Baar-Kreis trifft der Streiktag mit voller Wucht. Gähnende Leere an Bahnhöfen, auch Busse fallen teilweise aus, und ein erhöhtes Aufkommen sogenannter „Elterntaxis“.









Der Mega-Streik hat Baden-Württemberg erreicht - unter anderem den Schwarzwald-Baar-Kreis. So herrschte am Montagmorgen zur Rush-Hour gähnende Leere am Bahnhof in Donaueschingen. Busse hingegen sollten nach Plan fahren, war vor Ort zu vernehmen.

„Ich streike nicht, nur die Deutsche Bahn“, erklärte ein Busfahrer gegenüber unserer Redaktion.

Unsicherheit unter Bus fahrenden Schülern: Welcher Bus fährt, und welcher nicht? Foto: Spitz

Andere Beobachtungen gemacht hat Thomas Rade, Inhaber der Donaueschinger Bahnhofsgastronomie „aldente“. „Nicht alle Busse sind gefahren, viele kamen nicht.“ Erst kurz nach 7 Uhr habe er eine Zunahme des Busverkehrs vorm Bahnhof festgestellt.

Seine Küchenhilfe fahre heute mit dem Privattaxi zur Arbeit, so Rade. Seinen Imbiss hat er trotz angekündigten Streiks und Flaute am Bahnsteig geöffnet. „Wir haben gesagt, wir kommen trotzdem um 5 Uhr, vielleicht geht ja doch was. Es ist eh schon schwer hier, und dann noch so ein Tag ...“

Auch ein Tag der „Elterntaxis“

Die Lage auf den Straßen und vor allem vor den Schulen zeigt zudem: Es ist nicht nur der Tag des Streiks, sondern - aus purer Vorsicht der Eltern - auch der Tag der sogenannten „Elterntaxis“.