So wirkte sich der Mega-Streik in Lahr aus

1 Kein einziger Fahrgast am Bahnsteig: Durch den Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft fiel jede Zugverbindung am Montag aus. Foto: Piskadlo

Alle Züge sind am Montag ausgefallen – auch in Lahr. Unsere Redaktion hat sich vor Ort ein Bild von der Situation gemacht.









Während einige Pendler am Lahrer Busbahnhof auf ihre Linie warten, halten Taxifahrer nach Kunden Ausschau – vergeblich. Denn am Bahnsteig herrscht am Montagmorgen gähnende Leere. „Ich habe den Bahnhof noch nie so leer gesehen“, beschreibt ein Passant im Gespräch mit unserer Redaktion die Situation – nicht ein einziger Reisender ist an den Gleisen zu sehen.

Der Grund: Durch den Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) musste jede Zugverbindung ausfallen: „EVG-Streik: Fern- und Regionalverkehr der DB aktuell eingestellt“, heißt es in orangener Schrift auf der Fahrgastinformation.

Ein Blick auf den digitalen Fahrplan bestätigt das Ganze: Neben jeder Zugverbindung steht kurz und knapp „fällt aus“. Bei der Nachfrage in der genau so leeren Reiseauskunft erklärt ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn: „Ja, alle Züge sind heute davon betroffen.“ Der Busverkehr würde dagegen „normal“ laufen.

Tickets behalten ihre Gültigkeit bis Anfang April

Doch wie sieht es ab Dienstag für Pendler aus? Der DB-Mitarbeiter gibt Entwarnung: „Morgen sollte alles wieder wie gewohnt weitergehen.“ Fahrgäste, die eine für die Zeit vom 26. bis 28. März geplante Reise wegen des Streiks verschieben müssen, können ihr bis 23. März gebuchtes Ticket bis einschließlich Dienstag, 4. April, nutzen, informiert die Deutsche Bahn.