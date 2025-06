Gipfel in Kanada

1 G7-Gipfel im kanadischen Kananaskis: Am Dienstag geht es weiter, allerdings ohne Donald Trump. Foto: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa In Kanada treffen sich in diesen Tagen die Chefs führender Industrienationen. Wer gehört dazu? Warum gibt es die Treffen überhaupt? Ein Überblick.







Überschattet von einem neuen Krieg hat am Sonntagabend in Kanada der erste Gipfel der G7-Gruppe seit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus begonnen. Der US-Präsident ist allerdings schon wieder abgereist. Wer sind die G7? Was ist das Ziel der Treffen? Und warum gehört Russland nicht mehr dazu?