G20-Gipfel: Gebt dem Schwänzer Trump keine zusätzliche Macht!

US-Präsident Donald Trump nimmt nicht am G20-Gipfel teil. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa Der US-Präsident Donald Trump bleibt dem G20-Gipfel fern. Und nicht nur er. Gebraucht wird das Format trotzdem, kommentiert Tobias Peter.







Donald Trump hasst den Multilateralismus. Ihn stößt die Idee ab, sich in großer Runde auf etwas verständigen zu müssen, was er allein entscheiden will. Oder was er einem anderen in einem Vier-Augen-Gespräch als Deal aufzwingen könnte. Nun findet der G20-Gipfel ohne Trump statt. Sollte man ihn deshalb absagen? Das wäre, als ließe man einen Schulschwänzer darüber entscheiden, ob überhaupt noch Unterricht stattfinden soll. Das wäre falsch. Deshalb ist es wichtig, dass Kanzler Friedrich Merz am Gipfel in Südafrika teilnimmt.