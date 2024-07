1 Daniel will mit allen ins Gespräch kommen, um das bestmögliche für Sulz zu erreichen. Foto: Schneider

Eines der neuen Gesichter im Sulzer Gemeinderat ist Daniel Bonanno. Zusammen mit den Räten und der Bürgerschaft möchte er der Frage nachgehen, wie man die Stadt und ihre Teilorte für die Herausforderungen der Zukunft wappnet und wie das bezahlt wird.









Er sieht sich als einen richtigen Sulzer. Daniel Bonanno ist in Sulz geboren, in Fischingen aufgewachsen, wohnte in Renfrizhausen und jetzt in Glatt.