FV Rot-Weiß Ebingen gelingt Trainercoup: Riccardo Spataro heuert beim Verein an der Schmiecha an

Riccardo Spataro heuert beim Verein an der Schmiecha an

1 Freut sich auf die neue Aufgabe: der neue Trainer des FV Rot-Weiß Ebingen, Riccardo Spataro (Bildmitte). Foto: Campos

Nachdem Polichronis Sidiropoulos vor wenigen Tagen sein Traineramt abgegeben hatte, findet der Kreisliga A-Ligist binnen von Tagen mit dem 33-Jährigen einen namhaften Nachfolger.









Eine schwere Achillessehnenverletzung im Frühjahr beendete Riccardo Spataros Engagement beim VfR Sulz, wo er vier Jahre in der Bezirksliga gewirkt hatte. Zuvor war er viele Jahre beim FC Holzhausen und führte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld und erlebte den Aufstieg von der Landesliga in die Verbandsliga mit. Auch bei der TSG Balingen, beim FC 08 Villingen und beim SSV Reutlingen, wo er in der Jugend ausgebildet wurde, hat er Spuren hinterlassen.