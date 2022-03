1 Luigi Campagna und die Kickers wollen in Ravensburg wieder zurück in die Erfolgsspur. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers müssen am Samstag in der Fußball-Oberliga beim FV Ravensburg ran. Wie sich die Blauen in der Fremde schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen.















Ravensburg - Die Stuttgarter Kickers wollen nach der bitteren Last-Second-Niederlage im Oberliga-Topspiel gegen den SGV Freiberg nun am Samstag in der Fremde beim FV Ravensburg (Anpfiff 14 Uhr) wieder zurück in die Erfolgsspur. Verzichten muss Kickers-Trainer Mustafa Ünal dabei weiterhin auf Mittelfeldspieler Markus Obernosterer, der erst am Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. Auch ein Einsatz von Nico Blank ist weiter fraglich.

Drei Punkte Rückstand auf Freiberg

„Wir werden den Druck auf Freiberg weiter hoch halten“, versprach Kickers-Sportdirektor Marc Stein direkt nach dem Spitzenspiel auf der Waldau. Ob die Kickers dieses Versprechen halten können, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Tabellenführer Freiberg ist am Samstag beim SSV Reutlingen gefordert. Der Vorsprung auf die Blauen beträgt aktuell drei Punkte.