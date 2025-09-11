FV Ravensburg – FC 08 Villingen: Weshalb dem Oberligisten ein heißer Herbst droht – Extralob für die Fans

Mit „voller Kapelle“ fährt der FC 08 am Samstag (15.30 Uhr) in die Ravensburger Cteam-Arena. Punkte müssen beim FVR her, sonst könnte den Villingern ein „schwarzer Oktober“ drohen.

Oberliga: Das dritte Pokal-Spiel, zum dritten Mal erzielten die Nullachter sieben Tore – dabei wurde Top-Torjäger Marcel Sökler am Mittwochabend beim 7:1-Achtelfinalsieg in Denkingen geschont. „Es hat mich sehr gefreut, dass wir so viele verschiedene Torschützen hatten“, möchte Steffen Breinlinger von diesem „souveränen“ Auftritt die über weite Strecken der Partie gute Defensivleistung sowie die Offensivpower mit in die 90 Minuten in Ravensburg nehmen.

Die Gegentreffer Beim Oberliga-Sechsten wartet auf den Regionalliga-Absteiger aber eine viel höhere Hürde. „Oberste Priorität hat die defensive Struktur“, sei es von enormer Bedeutung, die Anzahl der Gegentreffer deutlich zu minimieren. Individuelle Patzer und falsche „situative Entscheidungen“, zählt der 08-Coach zwei Hauptursachen der defensiven Probleme auf.

Die Personalien

Nicht nur Marcel Sökler setzte in Denkingen aus, sondern auch Innenverteidiger Fabio Liserra (Fleischwunde) und Kevin Hezel (Arbeit).

Das Trio soll aber am Samstag wieder einsatzfähig sein. Hinter dem Einsatz von Georgios Pintidis stehe aufgrund von muskulären Problemen noch ein (kleineres) Fragezeichen. „Und Matthes Glück hat am Mittwoch ja schon wieder einige Minuten gespielt“, ist Breinlinger froh, dass der Youngster nach dem Nasenbeinbruch wieder an Bord ist.

In Sachen Kader könnte es also kaum besser aussehen.

Die Umsetzung

Apropos Kader: Vor allem die Führungsspieler – ausgenommen 6-Tore-Mann Marcel Sökler – müssen beweisen, dass sich die hohe Qualität, die auch immer wieder von Steffen Breinlinger und Sportchef Marcel Yahyaijan herausgestellt wird, konstant auch auf dem Rasen widerspiegelt.

Bisher war es eben viel zu wenig, was Andrea Hoxha, Angelo Rinaldi, Enrico Krieger, Jonas Busam, Georgios Pintidis, Nico Tadic oder Regisseur Christian Derflinger (mit Abstrichen) in dieser Saison gezeigt haben. „Wir alle müssen (das Potenzial, Anm. d. Red.) mehr umsetzen“, betont Breinlinger.

Dieser hatte übrigens ein Extralob für die am Mittwoch mitgereisten Fans parat. „Sie haben uns hervorragend und lautstark unterstützt. Das war wichtig für die Mannschaft.“

Der Hammer-Oktober

Klar ist: Villingen muss in Ravensburg, am Freitag darauf daheim gegen Nöttingen, in Bissingen (27. September) und in der MS Technologie-Arena gegen Gmünd (4. Oktober) gut bis sehr gut punkten, sondern droht ein „heißer Herbst“.

Danach warten im Oktober, der golden oder schwarz aus 08-Sicht werden kann, die schweren Spiele in Göppingen, gegen Aalen und in Mannheim. Da kann es schnell heißen: Abstiegskampf statt Aufstiegslust.

Daran verschwendet Steffen Breinlinger aber keinen Gedanken. Wichtig sei, dass sich sein Team in Ravensburg an den Plan halte und „eine konstant gute Leistung abliefert. Dann sind wir in der Lage, gegen jedes Team der Liga zu bestehen.“

Was der FC 08 Villingen in den kommenden Wochen noch vor sich hat, also Spiele gegen die Top-Teams der Oberliga, hat Ravensburg bereits zum Teil abgehakt. „Wir haben gegen Aalen und Mannheim verloren“, verweist Rahman Soyudogru auf das Hammerprogramm zum Auftakt, das aber auch einen 3:1-Sieg bei Regionalliga-Absteiger Göppingen sah.

Nach zuletzt zwei Siegen ist Ravensburg aber schon wieder auf Rang sechs angekommen. „Unser Ziel ist, eine ruhige Saison zu spielen und möglichst früh den Klassenerhalt zu schaffen“, möchte der FVR-Coach nun zunächst den FC 08 mit der „hohen Spielerqualität“ bezwingen. „Vor allem Marcel Sökler müssen wir gut verteidigen. Am Ende wird das Team gewinnen, das weniger zulässt“, spielt für Rahman Soyudogru, den Nachfolger von Martin Braun, in der Cteam-Arena ebenfalls die „defensive Stabilität“ eine entscheidende Rolle.