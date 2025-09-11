FV Ravensburg – FC 08 Villingen: Weshalb dem Oberligisten ein heißer Herbst droht – Extralob für die Fans

Mit „voller Kapelle“ fährt der FC 08 am Samstag (15.30 Uhr) in die Ravensburger Cteam-Arena. Punkte müssen beim FVR her, sonst könnte den Villingern ein „schwarzer Oktober“ drohen.
Oberliga: Das dritte Pokal-Spiel, zum dritten Mal erzielten die Nullachter sieben Tore – dabei wurde Top-Torjäger Marcel Sökler am Mittwochabend beim 7:1-Achtelfinalsieg in Denkingen geschont. „Es hat mich sehr gefreut, dass wir so viele verschiedene Torschützen hatten“, möchte Steffen Breinlinger von diesem „souveränen“ Auftritt die über weite Strecken der Partie gute Defensivleistung sowie die Offensivpower mit in die 90 Minuten in Ravensburg nehmen.