FV Ravensburg – FC 08 Villingen: Eine starke Leistung als Maßstab und Weckruf – Sökler-Hammer am Ende

Der Auftritt der Nullachter beim überzeugenden 3:1-Sieg in Ravensburg war bislang der beste in dieser Saison. Die Mannschaft zeigte deutlich, welches Potenzial sie besitzt.
OBERLIGA Es lief schon die 95. Minute in der Ravensburger cteam-Arena, als nach einem Lattenknaller von Villingens Torjäger Marcel Sökler das Quergestänge der Oberschwaben noch einmal sekundenlang richtig nachvibrierte. Dem FC 08 war zu diesem Zeitpunkt sein hochverdienter 3:1-Sieg nicht mehr zu nehmen – Söklers „Hammer“ bildete den Schlusspunkt nach einem starken Auftritt der Nullachter.