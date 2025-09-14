FV Ravensburg – FC 08 Villingen: Eine starke Leistung als Maßstab und Weckruf – Sökler-Hammer am Ende

Der Auftritt der Nullachter beim überzeugenden 3:1-Sieg in Ravensburg war bislang der beste in dieser Saison. Die Mannschaft zeigte deutlich, welches Potenzial sie besitzt.

OBERLIGA Es lief schon die 95. Minute in der Ravensburger cteam-Arena, als nach einem Lattenknaller von Villingens Torjäger Marcel Sökler das Quergestänge der Oberschwaben noch einmal sekundenlang richtig nachvibrierte. Dem FC 08 war zu diesem Zeitpunkt sein hochverdienter 3:1-Sieg nicht mehr zu nehmen – Söklers „Hammer“ bildete den Schlusspunkt nach einem starken Auftritt der Nullachter.

Einige positive Facetten gezeigt Die große Erkenntnis nach diesem Spiel des FC 08: Die Mannschaft kann defensiv wie offensiv viel mehr, als sie in den ersten Saisonspielen – bei teilweise nur mäßigen Leistungen – gezeigt hat. In Ravensburg präsentierten sich die Villinger über die gesamte Spielzeit sehr präsent und griffig in den Zweikämpfen, sehr laufstark, kreativ sowie effektiv bei ihren Angriffen.

Kevin Müller und Fabio Pfeifhofer kommen immer besser an

Es ist schwer aus einer guten Mannschaftsleistung einzelne Spieler diesmal hervorzuheben: Zum Beispiel zeigen aber auch die beiden Neuzugänge Kevin Müller und Fabio Pfeifhofer (Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0) immer mehr, wie wertvoll sie sein können. Im Mittelfeld stachen Gabriel Cristilli und Christian Derflinger mit ihren Ideen und ihrer Spielfreude heraus. Der große Wirkungskreis eines Marcel Sökler beeindruckte erneut.

Zwei, drei kleinere Aussetzer in der Abwehr – einer davon führte in der 65. Minute zum einzigen Gegentreffer – sind eben noch aus 08-Sicht abzustellen. Ansonsten lief es komplett an diesem Samstagnachmittag in die richtige Richtung.

Zwischen der 15. und 45. Minute schien es bei der Übermacht der Gäste sogar so, dass tief stehenden Ravensburger gar nichts mehr einfallen wollte.

08-Trainer Steffen Breinlinger wirkte nach dem Schlusspfiff glücklich und erleichtert: „Es war bisher unsere beste Saisonleistung, weil es in vielen Bereichen gut passte. Die Jungs haben hundertprozentig den Matchplan umgesetzt.“

Auf dieser Leistung weiter aufbauen

Wichtig ist nun, dass die Mannschaft, der auch die beiden Rückkehrer Fabio Liserra und Georgios Pintidis im zentralen Bereich gut taten, diese Leistung konstant in den kommenden Oberliga-Spielen – am Freitag daheim gegen den FC Nöttingen, in zwei Wochen in Bietigheim – weiter fortführen kann.

Die Tatsache, dass die englischen Wochen nun erst einmal abgehakt sind, Steffen Breilinger und sein Team mehr Zeit in den Trainingseinheiten für die Details jetzt haben, kommt den Nullachtern entgegen.

In der Tabelle der Oberliga rückte Villingen wieder auf Platz sieben vor. In den kommenden Wochen hat der Regionalliga-Absteiger nun die große Chance, seinen mäßigen Saisonstart vergessen zu machen. Der Auftritt in Ravensburg war exakt der richtige Fingerzeig dafür.

Statistik

FV Ravensburg: Castelluci – Jeggle (82. Geiselhart), Bachmann, Gorgol, Gabriele, Altmann, Schäch (62.Schwarz), Daler, Jann, Wistuba (62. Kenniche), Bleise. FC 08 Villingen: Hoxha – Krieger, Busam, Liserra, Rinaldi (72. Albrecht) – Pintidis, Derflinger (88. Glück), Müller (82. Tadic), Cristilli 90.+2 Jonathan Spät) – Sökler, Pfeifhofer (90. Feist). Tore: 0:1 Busam (32.), 0:2 Pfeifhofer (56.), 1:2 Gabriele (65.), 1:3 Sökler (78.).Schiedsrichter: Lukas Lindenmeier (Waltershofen). Zuschauer: 640. Gelbe Karten: Jann, Bachmann und Trainer Rahman Soyudogru/Busam.