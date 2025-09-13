FV Ravensburg – FC 08 Villingen: Coach Steffen Breinlinger macht seinem Team ein großes Kompliment

Seine Jungs halten sich beim 3:1-Sieg hundertprozentig an den Matchplan. Fabio Liserra freut sich über einen sehr wichtigen Aspekt. Die ersten Stimmen aus Ravensburg.

Für die mitgereisten Villinger Fans war dieser Auftritt ihrer Mannschaft in Ravensburg zum Zunge schnalzen. Die zuletzt kritisierten Nullachter zeigten über die 95 Minuten, was sie für ein spielerisches Potenzial haben. Die Ravensburger wirkten phasenweise in Sachen Lösungen auf dem Platz sogar ratlos, so überlegen präsentierten sich die Gäste. In der Oberliga-Tabelle rückt der FC 08 wieder auf den siebten Platz vor. Die ersten Stimmen.

Steffen Breinlinger Der 08-Trainer freute sich nach dem Schlusspfiff sehr für seine Jungs: „Ich bin hochzufrieden. Das war bisher unsere beste Saisonleistung. Die Mannschaft hat sich hundertprozentig an den Matchplan gehalten. Nach dem 1:2-Anschluss der Ravensburger schien das Momentum kurzzeitig an den Gegner zu gehen, doch wir haben das verhindert. Wir haben über die 95 Minuten sehr konstant und stabil agiert.“

Fabio Liserra

Der in die Innenverteidigung zurückgekehrte Villinger Leistungsträger lobte sein Team: „Endlich haben wir defensiv wie offensiv unser Potenzial in einem schweren Spiel gezeigt. Jeder war für den anderen auf dem Platz da. Der Sieg war für uns verdient und tut uns gut.“

Rahman Soyudogru

Der Ravensburger Coach gratulierte dem FC 08. „Für uns ist die Niederlage sehr ärgerlich, weil wir uns sehr umfangreich auf Villingen vorbereitet hatten. In der ersten Halbzeit haben wir trotz des 0:1-Rückstands so viel nicht zugelassen und haben gut verteidigt. Das 0:2 kurz nach Wiederbeginn kommt für uns zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Nach unserem 1:2 konnten wir nicht nachlegen. Wir müssen aus den Fehlern von heute lernen.“