In der zweiten Runde des südbadischen Pokalwettbewerbs gewinnt der FC 08 Villingen mit 4:2 beim FV Möhringen. In den zweiten 45 Minuten überraschte der Außenseiter aus der Landesliga den favorisierten Regionalligisten, doch insgesamt war der 08-Sieg nie in akuter Gefahr. Die Zuschauer honorierten die Möhringer Leistung mit Applaus.