1 Die Marbacher Trainer Fabian Schwarz (links) und Patrick Fleig (rechts) freuen sich über Neuzugang Drilon Fetahi, der eine sehr gute Ausbildung genoss. Foto: Holger Rohde

Landesligist FV Marbach ist in die Vorbereitung eingestiegen – und vermeldet mit Offensivspieler Drilon Fetahi einen Neuzugang.

Fetahi hat eine beeindruckende Vita vorzuweisen: Der Kosovare wurde in Villingen-Schwenningen geboren, lernte das Fußball-Einmaleins beim BSV Schwenningen und genoss eine sehr gute Ausbildung im Internat von 1860 München, in der U17 des VfB Stuttgart und in der U19 bei den Stuttgarter Kickers, beim VfR Aalen und bei Waldhof Mannheim.

Im Aktivenbereich spielte Drilon Fetahi zunächst bei N.A.F.I. Stuttgart. Nach seinen weiteren Stationen VfB Neckarrems und SV Neresheim ist der 23-Jährige nun wieder in seiner Heimat zurück. "Ich bin beruflich wieder im Schwarzwald. Über Fabio Mauch kam der Kontakt zustande. Mir hat das Probetraining gefallen. Es gefällt mir in Marbach", gilt der Offensiv-Akteur als vielseitig einsetzbar. Trainer Patrick Fleig und Assistent Fabian Schwarz haben indes den Vorbereitungsplan fertiggestellt. Drei Einheiten in der Woche – plus ein Spiel – stehen bis zum Landesliga-Start am 7. August auf dem Programm. Neben Neuzugang Fetahi gibt es mit Julian Körber (Co-Trainer FC Remsingen) und Fabian Egger (beruflich in München) zwei Abgänge im bisherigen Kader des FV. Zudem ist der im Oktober 2020 verpflichtete Jonathan Rowlin nicht mehr dabei. Er wechselte zurück nach Karlsruhe. "Unser Ziel bleibt – wie im vergangenen Spieljahr – der Klassenerhalt", stellt Patrick Fleig klar. Die Testspiele: Samstag, 26. Juni (16 Uhr gegen FC 08 U21), Samstag, 10. Juli (14 Uhr) beim SV Zimmern U23, Mittwoch, 14. Juli (19 Uhr) gegen FC Bräunlingen, Samstag, 17. Juli (16 Uhr) gegen SG Mönchweiler/Peterzell, Samstag, 24. Juli (16 Uhr) gegen TSV Nussplingen, Mittwoch, 4. August (19 Uhr) gegen SV Obereschach.