FV Ettenheim und FSV Altdorf: Deshalb wollen die beiden Vereine für ihre Fußballer den FC Ettenheim-Altdorf gründen

1 In dieser Saison spielten der FSV Altdorf (in Weiß) und der SV Ettenheim (in Rot) noch gegeneinander. Ab der kommenden Spielzeit werden die Spieler für einen gemeinsamen Verein Fußball spielen. Foto: Künstle

Die Fußballer-Ehe zwischen dem FV Ettenheim und dem FSV Altdorf soll in einem neuen Verein münden. Die Mitglieder müssen aber noch zustimmen.









Es hat sich inzwischen herumgesprochen: Der FV Ettenheim und der FSV Altdorf wollen ab der kommenden Spielzeit ihre Herrenmannschaft und die A-Jugend aus ihren bestehenden Vereinen ausgliedern und künftig gemeinsam am Spielbetrieb teilnehmen lassen. Was andernorts vielfach in Form einer SG, also Spielgemeinschaft praktiziert wird – das soll im Fall Ettenheim-Altdorf unter einem neuen Dachverein vollzogen werden. Geplant ist hier die Bezeichnung FC Ettenheim-Altdorf. Die beiden bestehenden Vereine, der FSV Altdorf und der FV Ettenheim, bleiben weiterhin bestehen.